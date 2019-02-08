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Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

Рубрика: общество

08.02.2019 09:35

фото предоставлено пресс-службой ЦВО

В учениях в Кемеровской области приняли участие более 500 военнослужащих ЦВО.

Военнослужащие 41-й армии ЦВО отработали уничтожение беспилотников дальнего действия. 
Зенитчики совершили марш на Юргинский полигон. Там они организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства региона.

Расчеты современных переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитных самоходных установок «Шилка», выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих беспилотники. Всего было уничтожено более 200 наземных и воздушных целей. 

В ходе учения военные применяли боевой опыт, приобретённый в современных вооружённых конфликтах. 
Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники войсковой ПВО.

Напомним, в январе стало известно, что офицеры 41-й армии получат пистолеты нового поколения. 

Теги: военные ЦВО

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Предложить новость

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

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