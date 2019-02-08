Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

фото предоставлено пресс-службой ЦВО

В учениях в Кемеровской области приняли участие более 500 военнослужащих ЦВО.

Военнослужащие 41-й армии ЦВО отработали уничтожение беспилотников дальнего действия.

Зенитчики совершили марш на Юргинский полигон. Там они организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства региона.

Расчеты современных переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитных самоходных установок «Шилка», выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих беспилотники. Всего было уничтожено более 200 наземных и воздушных целей.

В ходе учения военные применяли боевой опыт, приобретённый в современных вооружённых конфликтах.

Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники войсковой ПВО.

Напомним, в январе стало известно, что офицеры 41-й армии получат пистолеты нового поколения.