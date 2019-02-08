Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

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Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской областиРубрика: общество
08.02.2019 09:35
фото предоставлено пресс-службой ЦВО
В учениях в Кемеровской области приняли участие более 500 военнослужащих ЦВО.
Военнослужащие 41-й армии ЦВО отработали уничтожение беспилотников дальнего действия.
Зенитчики совершили марш на Юргинский полигон. Там они организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства региона.
Расчеты современных переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитных самоходных установок «Шилка», выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих беспилотники. Всего было уничтожено более 200 наземных и воздушных целей.
В ходе учения военные применяли боевой опыт, приобретённый в современных вооружённых конфликтах.
Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники войсковой ПВО.
Напомним, в январе стало известно, что офицеры 41-й армии получат пистолеты нового поколения.
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