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Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛРубрика: общество, проиcшествия
07.02.2019 13:53
фото с сайта sledcom.ru
Две сибирячки успели перевести на счета террористов миллион рублей; против женщин возбуждено уголовное дело.
В Томской области две женщины в течение трёх лет переводили деньги в террористическую организацию «Исламское Государство» (ИГ, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области. Против сибирячек возбуждено уголовное дело.
Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СК РФ по Томской области, общая сумма переводов с 2015 по 2018 год превысила миллион рублей.
При этом в деле есть ещё один подозреваемый. Следователям удалось установить его личность, сейчас он находится в федеральном розыске.
Какую-то дополнительную информацию о нём следователи пока отказываются раскрывать.
«Чтобы не спугнуть подозреваемого», – пояснила такую позицию ведомства официальный представитель пресс-службы СК РФ по Томской области Елена Лебедева.
Напомним, в декабре в Новосибирске прошла выставка оружия сирийских террористов, изъятого российскими военными.
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Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ
Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
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