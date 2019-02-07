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Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

Рубрика: общество, проиcшествия

07.02.2019 13:53

фото с сайта sledcom.ru

Две сибирячки успели перевести на счета террористов миллион рублей; против женщин возбуждено уголовное дело.

В Томской области две женщины в течение трёх лет переводили деньги в террористическую организацию «Исламское Государство» (ИГ, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области. Против сибирячек возбуждено уголовное дело. 

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СК РФ по Томской области, общая сумма переводов с 2015 по 2018 год превысила миллион рублей.

При этом в деле есть ещё один подозреваемый. Следователям удалось установить его личность, сейчас он находится в федеральном розыске.

Какую-то дополнительную информацию о нём следователи пока отказываются раскрывать.

«Чтобы не спугнуть подозреваемого», – пояснила такую позицию ведомства официальный представитель пресс-службы СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, в декабре в Новосибирске прошла выставка оружия сирийских террористов, изъятого российскими военными.

Теги: расследование терроризм СКР

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Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

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