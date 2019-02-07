Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

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Две сибирячки успели перевести на счета террористов миллион рублей; против женщин возбуждено уголовное дело.

В Томской области две женщины в течение трёх лет переводили деньги в террористическую организацию «Исламское Государство» (ИГ, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области. Против сибирячек возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СК РФ по Томской области, общая сумма переводов с 2015 по 2018 год превысила миллион рублей.

При этом в деле есть ещё один подозреваемый. Следователям удалось установить его личность, сейчас он находится в федеральном розыске.

Какую-то дополнительную информацию о нём следователи пока отказываются раскрывать.

«Чтобы не спугнуть подозреваемого», – пояснила такую позицию ведомства официальный представитель пресс-службы СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, в декабре в Новосибирске прошла выставка оружия сирийских террористов, изъятого российскими военными.