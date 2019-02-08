Директора «Большой медведицы» подозревают в неуплате налогов в размере 106 миллионов рублей

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Большая медведица».

Сегодня, 8 февраля, СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении директора «Большой медведицы», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Так, по предварительным материалам следствия, 43-летний предприниматель не предоставлял налоговые декларации с января 2014 года по март 2015, и таким образом уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации на сумму более 106 млн рублей.

Как сказано на сайте ведомства, сейчас следователями устанавливаются детали дела, а также собирается доказательная база.

Напомним, в январе 2019 года экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взяточничество.