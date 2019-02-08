Директора «Большой медведицы» подозревают в неуплате налогов в размере 106 миллионов рублей

Лента новостейПредложить новость
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Директора «Большой медведицы» подозревают в неуплате налогов в размере 106 миллионов рублейРубрика: бизнес
08.02.2019 15:30
фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Большая медведица».
Сегодня, 8 февраля, СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении директора «Большой медведицы», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Так, по предварительным материалам следствия, 43-летний предприниматель не предоставлял налоговые декларации с января 2014 года по март 2015, и таким образом уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации на сумму более 106 млн рублей.
Как сказано на сайте ведомства, сейчас следователями устанавливаются детали дела, а также собирается доказательная база.
Напомним, в январе 2019 года экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взяточничество.
Комментарии
Лента новостей
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное