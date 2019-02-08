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Директора «Большой медведицы» подозревают в неуплате налогов в размере 106 миллионов рублей

Рубрика: бизнес

08.02.2019 15:30

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Большая медведица». 

Сегодня, 8 февраля, СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении директора «Большой медведицы», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Так, по предварительным материалам следствия, 43-летний предприниматель не предоставлял налоговые декларации с января 2014 года по март 2015, и таким образом уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации на сумму более 106 млн рублей.

Как сказано на сайте ведомства, сейчас следователями устанавливаются детали дела, а также собирается доказательная база.

Напомним, в январе 2019 года экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взяточничество.

 

Теги: СКР налоговая служба налог

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Предложить новость

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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