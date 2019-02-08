«Единая Россия» и КПРФ встретятся на футбольном поле

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В прошлый раз победила «Единство» – команда партии «Единая Россия», однако, в этом году у «КПРФ» есть шанс на победу – у них численное преимущество, в заявке числятся 15 человек.

В следующий понедельник, 11 февраля, в 20:30 состоится матч по мини-футболу между командами «Единство» и «КПРФ».

Представители партий встречаются на спортивном поле не первый раз. До этого их команды сталкивались осенью прошлого года. По словам секретаря Новосибирского Регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Титаренко, «Единство» выиграло у противников с отрывом в один мяч.

«Мы всегда присутствуем на этих матчах, активно болеем за наших ребят. В первую очередь тут спортивное противостояние, а потом уже, только условно, политическое. На эти матчи приходит всегда много человек, потому что это интересно, есть интрига. Я тоже планирую приехать поддержать команду. Раньше я сам в ней играл», – говорит Игорь Титаренко.

Капитаном и тренером команды «Единство» является Александр Приступа. Обычно в команде четыре играющих и один вратарь. Всего в состав команды входит 12 человек, они – члены или активисты партии.

«Никто из игроков не получает за это дополнительной зарплаты или премий. Но если нужно поддержать финансово – закупить инвентарь или экипировку – мы это делаем. Например, у нас есть люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, мы им никогда не отказываем. В среднем экипировка стоит от 7 тысяч рублей, в неё входят футболка, шорты, бутсы, гетры и защита», – рассказал Титаренко.

Несмотря на то, что в последнем матче победу одержала команда «Единство», в этот раз у «КПРФ» есть шанс на победу из-за численного преимущества – в заявке на предстоящий турнир указано 15 человек. Капитан команды – Олег Елисеев.

«Команду мы создали в прошлом году. Сейчас мы тренируемся на базе школы № 23 в Калининском районе. Обычно матчи проходят очень напряжённо. Слабых команд нет. На поле присутствует больше спортивный азарт, между организаторами и тренерами большая конкуренция. Но когда игра заканчивается, все эмоции остаются на поле. До сумасшествия не доходит. В жизни ребята друг друга знают и нормально общаются. Политическая сфера, скажем так, не перевешивает во время игры. На матчах превалируют больше спортивные эмоции», – рассказал организатор команды «КПРФ» Алексей Манохин.

Напомним, в этом месяце лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро.