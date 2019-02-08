Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве

фото с сайта правительства НСО

Бывший высокопоставленный чиновник регионального правительства и мэрии Новосибирска умер в столице; причина смерти пока неизвестна.

В Москве 7 февраля скончался экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов. Ему было 68 лет.

Михаил Фёдорович Жиганов родился в 1951 году в селе Кольцово Омской области. В 1970-х годах работал в новосибирском обкоме ВЛКСМ. В 1990-х трудился в администрации Новосибирской области при Иване Индинке, затем в мэрии Новосибирска, а после вновь вернулся в правительство.

Последняя его должность – заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области, которую он покинул в конце 2017 года.

В феврале 2013 года президент России Владимир Путин наградил Жиганова орденом Почёта «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В правительстве Новосибирской области отреагировали на информацию о смерти Михаила Жиганова.

«От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жиганова. В частности, губернатор отметил, что Михаил Фёдорович был блестящим организатором, человеком ответственным и порядочным, опытным управленцем и настоящим профессионалом», – говорится на сайте регионального правительства.