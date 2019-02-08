Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве

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Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в МосквеРубрика: общество
08.02.2019 13:55
фото с сайта правительства НСО
Бывший высокопоставленный чиновник регионального правительства и мэрии Новосибирска умер в столице; причина смерти пока неизвестна.
В Москве 7 февраля скончался экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов. Ему было 68 лет.
Михаил Фёдорович Жиганов родился в 1951 году в селе Кольцово Омской области. В 1970-х годах работал в новосибирском обкоме ВЛКСМ. В 1990-х трудился в администрации Новосибирской области при Иване Индинке, затем в мэрии Новосибирска, а после вновь вернулся в правительство.
Последняя его должность – заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области, которую он покинул в конце 2017 года.
В феврале 2013 года президент России Владимир Путин наградил Жиганова орденом Почёта «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
В правительстве Новосибирской области отреагировали на информацию о смерти Михаила Жиганова.
«От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жиганова. В частности, губернатор отметил, что Михаил Фёдорович был блестящим организатором, человеком ответственным и порядочным, опытным управленцем и настоящим профессионалом», – говорится на сайте регионального правительства.
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