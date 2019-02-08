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Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве

Рубрика: общество

08.02.2019 13:55

фото с сайта правительства НСО

Бывший высокопоставленный чиновник регионального правительства и мэрии Новосибирска умер в столице; причина смерти пока неизвестна.

В Москве 7 февраля скончался экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов. Ему было 68 лет.

Михаил Фёдорович Жиганов родился в 1951 году в селе Кольцово Омской области. В 1970-х годах работал в новосибирском обкоме ВЛКСМ. В 1990-х трудился в администрации Новосибирской области при Иване Индинке, затем в мэрии Новосибирска, а после вновь вернулся в правительство.

Последняя его должность – заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области, которую он покинул в конце 2017 года.

В феврале 2013 года президент России Владимир Путин наградил Жиганова орденом Почёта «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В правительстве Новосибирской области отреагировали на информацию о смерти Михаила Жиганова.

«От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жиганова. В частности, губернатор отметил, что Михаил Фёдорович был блестящим организатором, человеком ответственным и порядочным, опытным управленцем и настоящим профессионалом», – говорится на сайте регионального правительства.

 

Теги: Правительство Новосибирской области Травников Андрей

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Предложить новость

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Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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