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Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Рубрика: общество, проиcшествия

08.02.2019 10:54

фото из официальной группы РЖД в соцсети «Вконтакте»

В течение четырёх часов движение всех видов железнодорожного транспорта под Новосибирском было серьёзно затруднено.

Из-за аварии на железнодорожном перегоне Обь – Чик сегодня утром, 8 февраля, сбился график движения электропоездов, следующих через Новосибирск. Многие жители областного центра и пригородов опоздали на работу из-за отсутствия электричек. 

Как сообщили Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в ходе движения у железнодорожного состава вышла из строя колёсная пара. Схода вагонов удалось избежать, но движение было серьёзно осложнено. Ремонтный состав был выслан со станции Инская – это несколько десятков километров от места аварии. С четырёх часов утра было нарушено движения всех видов железнодорожного транспорта. Первая электричка, которая вышла из Чулыма в 5:15, простояла на перегоне Обь – Чик три часа. Также из расписания выбился пассажирский поезд № 81 «Москва – Улан-Удэ». 

«Проводится проверка инцидента, произошедшего на перегоне Обь – Чик 8 февраля 2019 года», – прокомментировали корреспонденту Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 

По официальной информации, движение было восстановлено в 8:16.

Напомним, в январе на Транссибе 29 вагонов сошли с рельс.

Теги: общественный транспорт РЖД

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Предложить новость

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сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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