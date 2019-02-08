Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

фото из официальной группы РЖД в соцсети «Вконтакте»

В течение четырёх часов движение всех видов железнодорожного транспорта под Новосибирском было серьёзно затруднено.

Из-за аварии на железнодорожном перегоне Обь – Чик сегодня утром, 8 февраля, сбился график движения электропоездов, следующих через Новосибирск. Многие жители областного центра и пригородов опоздали на работу из-за отсутствия электричек.



Как сообщили Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в ходе движения у железнодорожного состава вышла из строя колёсная пара. Схода вагонов удалось избежать, но движение было серьёзно осложнено. Ремонтный состав был выслан со станции Инская – это несколько десятков километров от места аварии. С четырёх часов утра было нарушено движения всех видов железнодорожного транспорта. Первая электричка, которая вышла из Чулыма в 5:15, простояла на перегоне Обь – Чик три часа. Также из расписания выбился пассажирский поезд № 81 «Москва – Улан-Удэ».

«Проводится проверка инцидента, произошедшего на перегоне Обь – Чик 8 февраля 2019 года», – прокомментировали корреспонденту Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По официальной информации, движение было восстановлено в 8:16.

Напомним, в январе на Транссибе 29 вагонов сошли с рельс.