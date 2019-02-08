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Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

Рубрика: общество, культура

08.02.2019 12:23

фото со страницы художника в facebook

На комиксах анонимного художника Новосибирск предстал в виде промышленного локомотива с прицепом.

Питерский художник Дюран (Duran) на своей странице в Facebook выложил новый арт-пост о хищных городах России, как всегда тонко и с иронией подчеркнув главные отличительные черты объектов. Так, Новосибирск он изобразил в виде гусеничного трактора с высотками и заводами вместо кабины, который тянет за собой прицеп в виде Академгородка. На прицеп в стиле «Безумного Макса» нападает Бердск – шипованный и агрессивный.

Оставившие под постом комментарии новосибирцы не согласились с такой авторской интерпретацией, подчеркнув, что Академгородок – это часть Новосибирска.

«Во-первых: Академ – часть Советского р-на Нска. Во-вторых, сейчас все носятся с проектом "Академгородок 2.0", при его успешной реализации и соответствующем финансировании, возможно Академ будет кормить Нск, если он, Академ, вообще не выделится в отдельное независимое образование», – пишет Ilya Musher (орфография и пунктуация автора сохранены). 

В подборку хищных городов попал и Омск, который изображён в виде бесконечных лестниц на городской стене. Город единственный во всей подборке остался без колёс – оси стоят на кирпичиках. Комментаторы незамедлительно отреагировали: «Не пытайтесь покинуть Омск!!!». Пост жители России оценили позитивно, многие стали спрашивать, почему в подборке нет их города.

Кто на самом деле такой Дюран, до сих пор точно неизвестно. Он стал популярен благодаря паблику во «ВКонтакте», на котором не зарабатывает. Его комиксы отражают суть современной действительности, часто нарисованы на злобу дня. Его рисунки просты, но очень понятны и близки большинству. Серию комиксов «Бесконечная шутка» пользователи соцсетей сравнили с гениальными работами режиссёра Кристофера Нолана.

Напомним, в июле художник из Омска Алекс Мелентьев нарисовал на гараже российских болельщиков со знаменательного матча Россия – Испания.

Теги: художники искусство

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Предложить новость

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сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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