Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

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Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопадыРубрика: общество
08.02.2019 15:37
фото надежды забалуевой
В социальных сетях жители Тогучинского и Искитимского районов Новосибирской области выкладывают фотографии водопадов, которые замёрзли при сорокаградусных морозах.
О том, что полностью замёрз водопад, расположенный у села Карпысак, сообщения появились в социальной сети «ВКонтакте».
Карпысакский водопад расположен вблизи одного из старейших сел Тогучинского района Новосибирской области в 53 километрах от Новосибирска.
Местные жители ежегодно выкладывают в сеть фотографии зимнего водопада. Но в этом году каскады воды превратились в лёд. Старожилы села Карпысак комментируют: «Вода переохлаждается и превращается в шугу (жижу с большим содержанием ледяных кристалликов), потом вся эта каша – замерзает».
Ещё один замерзший водопад расположен не в такой близости к населённым пунктам. В районе села Легостаево Искитимского района находится водопад, который в народе зовут «Беловским» или «Бучило». Он более подвержен замерзанию и менее доступен для зимних зрителей. Однако корреспонденту Сиб.фм удалось отыскать в сети видео зимнего Искитимского водопада.
Напомним, накануне синоптики передали, что аномальные морозы в Новосибирской области задержатся ещё на несколько дней.
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