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Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

Рубрика: общество

08.02.2019 15:37

фото надежды забалуевой

В социальных сетях жители Тогучинского и Искитимского районов Новосибирской области выкладывают фотографии водопадов, которые замёрзли при сорокаградусных морозах. 

О том, что полностью замёрз водопад, расположенный у села Карпысак, сообщения появились в социальной сети «ВКонтакте». 

Карпысакский водопад расположен вблизи одного из старейших сел Тогучинского района Новосибирской области в 53 километрах от Новосибирска. 

Местные жители ежегодно выкладывают в сеть фотографии зимнего водопада. Но в этом году каскады воды превратились в лёд. Старожилы села Карпысак комментируют: «Вода переохлаждается и превращается в шугу (жижу с большим содержанием ледяных кристалликов), потом вся эта каша – замерзает». 

Ещё один замерзший водопад расположен не в такой близости к населённым пунктам. В районе села Легостаево Искитимского района находится водопад, который в народе зовут «Беловским» или «Бучило». Он более подвержен замерзанию и менее доступен для зимних зрителей. Однако корреспонденту Сиб.фм удалось отыскать в сети видео зимнего Искитимского водопада. 

Напомним, накануне синоптики передали, что аномальные морозы в Новосибирской области задержатся ещё на несколько дней.

Теги: морозы водопад

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Предложить новость

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

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сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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