Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

Лента новостейПредложить новость
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в МосквеРубрика: общество
08.02.2019 16:50
фото из группы «Театр имени Моссовета» соцсети «ВКонтакте»
На 84-м году жизни скончался советский и российский актёр Сергей Юрский.
В Москве умер известный советский и российский актёр, режиссёр театра и кино Сергей Юрский. Ему было 83 года. Об этом сообщили на сайте театра имени Моссовета, где он проработал более 40 лет. Дата и время прощания на данный момент уточняются.
Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. За годы своей успешной карьеры сыграл более 25 ролей в театре и около 50 ролей в кино. Известен зрителям по фильмам «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Человек ниоткуда». В должности режиссёра работал в таких театрах, как «Большой драматический театр имени М. Горького», «Театр имени Моссовета», «Школа современной пьесы». Также Юрский занимался озвучиванием мультфильмов и иностранного кино.
В 1987 актёр получил звание народного артиста РСФСР. Сергей Юрский – лауреат премии «Звезда Театрала», обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Комментарии
Лента новостей
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Статьи по теме
Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей
Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...
Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет
Новости по теме
Популярное