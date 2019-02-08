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Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

Рубрика: общество

08.02.2019 16:50

фото из группы «Театр имени Моссовета» соцсети «ВКонтакте»

На 84-м году жизни скончался советский и российский актёр Сергей Юрский.

В Москве умер известный советский и российский актёр, режиссёр театра и кино Сергей Юрский. Ему было 83 года. Об этом сообщили на сайте театра имени Моссовета, где он проработал более 40 лет. Дата и время прощания на данный момент уточняются.

Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. За годы своей успешной карьеры сыграл более 25 ролей в театре и около 50 ролей в кино. Известен зрителям по фильмам «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Человек ниоткуда». В должности режиссёра работал в таких театрах, как «Большой драматический театр имени М. Горького», «Театр имени Моссовета», «Школа современной пьесы». Также Юрский занимался озвучиванием мультфильмов и иностранного кино.

В 1987 актёр получил звание народного артиста РСФСР. Сергей Юрский – лауреат премии «Звезда Театрала», обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Теги: театр

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Предложить новость

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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