Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

фото из группы «Театр имени Моссовета» соцсети «ВКонтакте»

На 84-м году жизни скончался советский и российский актёр Сергей Юрский.

В Москве умер известный советский и российский актёр, режиссёр театра и кино Сергей Юрский. Ему было 83 года. Об этом сообщили на сайте театра имени Моссовета, где он проработал более 40 лет. Дата и время прощания на данный момент уточняются.

Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. За годы своей успешной карьеры сыграл более 25 ролей в театре и около 50 ролей в кино. Известен зрителям по фильмам «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Человек ниоткуда». В должности режиссёра работал в таких театрах, как «Большой драматический театр имени М. Горького», «Театр имени Моссовета», «Школа современной пьесы». Также Юрский занимался озвучиванием мультфильмов и иностранного кино.

В 1987 актёр получил звание народного артиста РСФСР. Сергей Юрский – лауреат премии «Звезда Театрала», обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.