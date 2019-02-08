За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

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Журналист Сиб.фм прокатился в новосибирском трамвае – изо рта идёт пар, на термометре два градуса; в городских службах не дают внятного ответа на вопрос, какая температура должна быть в салоне.

В Новосибирске уже неделю стоят холода. Внутри автобусов и троллейбусов работает отопление, но оно не всегда справляется с морозами. Жители часто жалуются на то, что в салоне можно замёрзнуть. Также зимой новосибирцы возмущаются из-за того, что водители автобусов подолгу держат двери открытыми, чтобы «собрать побольше народу» и из-за этого в салоне становится ещё холоднее.

Журналист Сиб.фм проехал в трамвае № 18, который следует по маршруту «ж/м Юго-Западный – Петухова» и измерил в нём температуру. Через 10 минут отметка на термометре зафиксировалась на отметке в два градуса – это ниже, чем рекомендуемая температура для бытового холодильника (от +3 до +6).

На вопрос «Почему?» доброжелательный кондуктор лишь развела руками. «А что мы сделаем? Вот, посмотрите, обе печи работают, приложите руку. Белый свет за окном не нагреешь ведь, вот и ездим, сами мёрзнем», – делится женщина.

Так какая температура должна быть в транспорте?

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии честно сказали, что не знают, и предложили обратиться в Центр управления городским транспортом (ЦУГАЭТ), а конкретно по трамваю — в Госэлектротранспорт (ГЭТ).

В ГЭТ, по понятным причинам, предложили позвонить в ЦУГАЭТ. А вот уже там продиктовали номер ГОСТа, который, предположительно, регламентирует температурный режим в общественном транспорте Новосибирска:

«ГОСТ 7495-74, методические указания по государственному надзору за перевозками населения городским пассажирским транспортом, вот. Нормы температуры воздуха в пассажирских салонах в холодное время года представлены в государственных стандартах. Согласно этим документам, температура воздуха в салоне трамваев и троллейбусов должна быть на 20 °C выше наружной», – пояснили в службе.

Так, если за окном минус 40, а в салоне минус 20 – это в пределах нормы.

Что же это за ГОСТ, на который сослались в ЦУГАЭТ?

В интернете с этим ГОСТом можно ознакомиться. Дата утверждения этого ГОСТа – 1974 год. Более того, документ находится в статусе «отменён». Дата отмены – 1984 год. Сомнительно, что такой нормативный акт сегодня легитимен. Получается, что работники ЦУГАЭТ либо не знают, по каким нормативам работает транспорт в Новосибирске, либо действительно работают согласно старому советскому нормативу, который совершенно не соответствует специфике сибирского региона.

В Управлении пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска тоже не смогли помочь с установлением истины. В приёмной посоветовали позвонить секретарю, секретарь – заместителю начальника управления, заместитель – начальнику по технической части. В течение трёх дней мы совершали попытки дозвониться технику –к телефону никто не подходил.

– Жаловаться в Роспотребнадзор?

В Роспотребнадзоре в факте существования этого документа усомнились.

«В метрополитене правила есть, на железной дороге есть, а на автобусах-троллейбусах, к сожалению, нет, мы бы тоже их хотели», – поделились размышлениями в службе.

Выходит, жаловаться некому и не на что – в Новосибирске нет документа, который хотя бы гарантировал температурный минимум в транспорте для горожан.

Напомним, ранее новосибирский депутат партии КПРФ Роман Яковлев проехал в общественном транспорте 40 минут и замёрз.