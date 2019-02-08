На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

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На данный момент в Министерстве культуры РФ решается вопрос о софинансировании реконструкции новосибирского театра.

Все 30 лет своего существования Новосибирский драматический театр Афанасьева не имел собственной сцены. В 2017 году мэрия решила дать театру помещение бывшего кинотеатра “Пионер”, однако сначала там нужно будет провести реконструкцию.

"Разработана проектно-сметная документация была в прошлом году, она наконец-то прошла экспертизу, сейчас документация в Минкультуры РФ включена в разработку, мы ждём, какое софинансирование нам даст федеральный бюджет. Сумма — 450 млн рублей", — рассказала ТАСС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Также она сообщила, что мэрия и областное правительство уже решили софинансировать проект. По данным регионального минкульта 78 % от суммы поступит из федерального бюджета, а 22 % добавят из областного.

Напомним, ровно два года назад, 8 февраля 2017 года, суд удовлетворил иск об освобождении муниципальных площадей кинотеатра „Пионер“, где и будет располагаться театр Афанасьева.