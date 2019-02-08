Лента новостейПредложить новость
Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области
Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублейРубрика: общество, культура
08.02.2019 19:02
фото с сайта 2gis.ru
На данный момент в Министерстве культуры РФ решается вопрос о софинансировании реконструкции новосибирского театра.
Все 30 лет своего существования Новосибирский драматический театр Афанасьева не имел собственной сцены. В 2017 году мэрия решила дать театру помещение бывшего кинотеатра “Пионер”, однако сначала там нужно будет провести реконструкцию.
"Разработана проектно-сметная документация была в прошлом году, она наконец-то прошла экспертизу, сейчас документация в Минкультуры РФ включена в разработку, мы ждём, какое софинансирование нам даст федеральный бюджет. Сумма — 450 млн рублей", — рассказала ТАСС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.
Также она сообщила, что мэрия и областное правительство уже решили софинансировать проект. По данным регионального минкульта 78 % от суммы поступит из федерального бюджета, а 22 % добавят из областного.
Напомним, ровно два года назад, 8 февраля 2017 года, суд удовлетворил иск об освобождении муниципальных площадей кинотеатра „Пионер“, где и будет располагаться театр Афанасьева.
Комментарии
Лента новостей
Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области
Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Статьи по теме
Строй по смарту
Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...
Частный инвестор хочет застроить рекреационную зону многоэтажками
Жители Советского района выступили против строительства жилых выс...
Новости по теме
Популярное