2 балла
-35
66.06 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области

сегодня 21:03 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

сегодня 20:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

сегодня 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

Рубрика: общество, культура

08.02.2019 19:02

фото с сайта 2gis.ru

На данный момент в Министерстве культуры РФ решается вопрос о софинансировании реконструкции новосибирского театра.

Все 30 лет своего существования Новосибирский драматический театр Афанасьева не имел собственной сцены. В 2017 году мэрия решила дать театру помещение бывшего кинотеатра “Пионер”, однако сначала там нужно будет провести реконструкцию.

"Разработана проектно-сметная документация была в прошлом году, она наконец-то прошла экспертизу, сейчас документация в Минкультуры РФ включена в разработку, мы ждём, какое софинансирование нам даст федеральный бюджет. Сумма — 450 млн рублей", — рассказала ТАСС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Также она сообщила, что мэрия и областное правительство уже решили софинансировать проект. По данным регионального минкульта 78 % от суммы поступит из федерального бюджета, а 22 % добавят из областного.

Напомним, ровно два года назад, 8 февраля 2017 года, суд удовлетворил иск об освобождении муниципальных площадей кинотеатра „Пионер“, где и будет располагаться театр Афанасьева.

Теги: театр строительство Правительство Новосибирской области Министерство культуры Мэрия Новосибирска деньги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области

сегодня 21:03 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

сегодня 20:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

сегодня 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.01.2019

Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...

Читать далее
Image
22.01.2019

В Сибири не чувствуешь себя одиноким

Новый митрополит Новоси...

Читать далее
Image
25.12.2018

Шесть телебашен каждый год

ГК «Расцветай» наращивает объёмы строительства

Читать далее
Image
24.12.2018

Новостройка за миллион

Сибиряки начали раскупать квартиры в новых микро...

Читать далее
Image
18.12.2018

Новосибирская опера теряет голос

Солистка НОВАТа Ирина Чурилов...

Читать далее
Image
14.12.2018

Частный инвестор хочет застроить рекреационную зону многоэтажками

Жители Советского района выступили против строительства жилых выс...

Читать далее

Новости по теме

Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области сегодня 21:03 Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске сегодня 20:04

Популярное

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге