Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

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Виртуальная карта поможет предотвратить ошибки и увеличит добычу чёрного золота.

Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН преступили ко второму этапу создания цифровых моделей нефтяных месторождений. Об этом 7 февраля, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН. Данный метод исследования позволяет лучше других понять структуру залежей и повысит уровень добычи нефти.

Карта создаётся при помощи суперкомпьютера, в создании программы помогает Институт вычислительной математики и математической геофизики. Заранее подготовленный маршрут для бурения поможет избежать ошибок, которые повлияют на дальнейшую добычу нефти. Если в начале разработки месторождения неправильно начать процесс, есть вероятность оставить самые крупные залежи и сделать их недоступными из-за создающихся трещин в стенках шахты.

«С помощью такого виртуального двойника мы можем проверить различные сценарии разведки и разработки и затем воплотить в жизнь самый удачный из них», – прокомментировал заведующий лабораторией многоволновых сейсмических исследований ИНГГ СО РАН Владимир Чеварда.

Трещины в месторождении и изменения в слоях земной коры усложняют работу при добыче. Детальная карта, созданная при использовании новой методики, поможет выделить самые выгодные для разработки залежи и сэкономить миллионы. В 2017 году уже применялись наработки учёных в Красноярском крае. Сотрудники «РН-КрасноярскНИПИнефть» использовали алгоритм, который уменьшает распространение трещин при бурении.

Методика виртуального моделирования сегодня очень популярна в мире. Разработка сибирских учёных отличается особенной техникой построения модели при помощи рассеянных волн, отличающихся более детальной картинкой, чем у зарубежных аналогов.

В 2019 году учёные планируют продолжить тестирование исследования на разломах и месторождениях Красноярского края.

Напомним, красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом.