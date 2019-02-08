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Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

Рубрика: наука

08.02.2019 15:20

ФОТО С САЙТЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИНГГ СО РАН

Виртуальная карта поможет предотвратить ошибки и увеличит добычу чёрного золота.

Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН преступили ко второму этапу создания цифровых моделей нефтяных месторождений. Об этом 7 февраля, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН. Данный метод исследования позволяет лучше других понять структуру залежей и повысит уровень добычи нефти.

Карта создаётся при помощи суперкомпьютера, в создании программы помогает Институт вычислительной математики и математической геофизики. Заранее подготовленный маршрут для бурения поможет избежать ошибок, которые повлияют на дальнейшую добычу нефти. Если в начале разработки месторождения неправильно начать процесс, есть вероятность оставить самые крупные залежи и сделать их недоступными из-за создающихся трещин в стенках шахты.

«С помощью такого виртуального двойника мы можем проверить различные сценарии разведки и разработки и затем воплотить в жизнь самый удачный из них», – прокомментировал заведующий лабораторией многоволновых сейсмических исследований ИНГГ СО РАН Владимир Чеварда.

Трещины в месторождении и изменения в слоях земной коры усложняют работу при добыче. Детальная карта, созданная при использовании новой методики, поможет выделить самые выгодные для разработки залежи и сэкономить миллионы. В 2017 году уже применялись наработки учёных в Красноярском крае. Сотрудники «РН-КрасноярскНИПИнефть» использовали алгоритм, который уменьшает распространение трещин при бурении.

Методика виртуального моделирования сегодня очень популярна в мире. Разработка сибирских учёных отличается особенной техникой построения модели при помощи рассеянных волн, отличающихся более детальной картинкой, чем у зарубежных аналогов.

В 2019 году учёные планируют продолжить тестирование исследования на разломах и месторождениях Красноярского края.

Напомним, красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом.

 

Теги: нефть компьютеры наука

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Лента новостей

Предложить новость

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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