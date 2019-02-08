Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

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В структуре продуктовой корзины новосибирцев произошли изменения: выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов.

Специалисты службы подсчитали, сколько будет стоить набор продуктов в январе этого года. Сумма составила 4 195 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, она увеличилась почти на 2 %.

В потребительскую корзину входят хлеб, разные крупы, макароны – они составляют 28 % от общего объёма. На долю молочных продуктов пришёлся 21 %. Реже всего покупатели берут овощи (почти 15 %) и рыбу (5,3 %). Доля разных жиров в рационе жителей области составляет около 5 %. На долю чая, специй, сахара, сладкого и яиц приходится меньше 3 %.

Стоимость набора рассчитали на основе цен на продукты и нормы потребления.

Напомним, в январе этого года эксперты заявили, что потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %.