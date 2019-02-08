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Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

Рубрика: общество

08.02.2019 12:02

фото со страницы Галины Клебче в Facebook

ЧП произошло 7 февраля в приюте для бездомных животных новосибирского Академгородка.

Как сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» руководитель приюта для бездомных животных «Право на жизнь» Галина Клебче, накануне днём в приют обратилась девушка, которая просила забрать щенка.

По её словам, собака была найдена на улице, но у девушки нет возможности её держать. Клебче объяснила, что на данный момент приют переполнен – в нём содержится около 250 собак. Девушке предложили пристроить питомца через социальные сети. Однако сопровождавший её мужчина за рулем автомобиля «Газель» попросту начал выбрасывать животное из кабины и попытался уехать. При этом он протащил на двери микроавтобуса руководителя приюта. Видео появилось в социальных сетях. Уговорить доставщиков щенка не удалось – четырёхмесячное животное было выброшено из кабины, а машина быстро уехала. 

«Щенок ничего не сломал, кабина невысокая. Нам пришлось вывести в коридор больную собаку, чтобы его разместить. Сейчас его нужно срочно прививать, ведь это опасно – держать таких щенков в приюте», – рассказала Галина Клебче. 

Напомним, в январе Сиб.фм рассказывал о потерявшейся собаке, которая пристроилась «дежурной» в экипаж ГИБДД. 

Теги: животные зоозащитники

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Предложить новость

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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