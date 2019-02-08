Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

фото со страницы Галины Клебче в Facebook

ЧП произошло 7 февраля в приюте для бездомных животных новосибирского Академгородка.

Как сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» руководитель приюта для бездомных животных «Право на жизнь» Галина Клебче, накануне днём в приют обратилась девушка, которая просила забрать щенка.

По её словам, собака была найдена на улице, но у девушки нет возможности её держать. Клебче объяснила, что на данный момент приют переполнен – в нём содержится около 250 собак. Девушке предложили пристроить питомца через социальные сети. Однако сопровождавший её мужчина за рулем автомобиля «Газель» попросту начал выбрасывать животное из кабины и попытался уехать. При этом он протащил на двери микроавтобуса руководителя приюта. Видео появилось в социальных сетях. Уговорить доставщиков щенка не удалось – четырёхмесячное животное было выброшено из кабины, а машина быстро уехала.

«Щенок ничего не сломал, кабина невысокая. Нам пришлось вывести в коридор больную собаку, чтобы его разместить. Сейчас его нужно срочно прививать, ведь это опасно – держать таких щенков в приюте», – рассказала Галина Клебче.

Напомним, в январе Сиб.фм рассказывал о потерявшейся собаке, которая пристроилась «дежурной» в экипаж ГИБДД.