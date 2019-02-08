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Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

Рубрика: общество

08.02.2019 12:55

фото предоставлено «Галамарт»

Известный бренд представил в сети магазинов «Галамарт» новую линейку мобильных аксессуаров.

Полезные и практичные дополнения для мобильных устройств появились в Новосибирске. Бренд FORZA представил их в сети магазинов «Галамарт». Устройства отличаются интересным дизайном и демократичной ценой, поэтому их можно рассматривать как вариант подарка на предстоящие праздники – День святого Валентина и 23 февраля.

В новую линейку вошло большинство сопутствующих устройств для смартфонов, без которых не могут обойтись активные пользователи в повседневной жизни.

Так, стоимость наушников с длиной проводов более 1,2 метра начинается от 111 рублей, шнура для зарядки micro USB с функцией синхронизации с персональным компьютером – от 20 рублей, мобильного аккумулятора – от 207 рублей, беспроводных колонок – 815 рублей, палок для селфи – от 63 рублей, а набора из трёх съемных объективов для телефона, с линзами «рыбий глаз», «wide-angle» и макрообъективом с четырёхкратным увеличением – от 79 рублей.

Таким образом, затраты на полный подарочный комплект мобильных аксессуаров к любому из февральских праздников у новосибирцев могут составить не более 1300 рублей. Именно такую сумму, согласно исследованию, проведённому в канун предыдущих февральских праздников Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), были готовы в среднем потратить на подарки жители России. Всего же, по оценкам аналитиков АКИТ, жители страны готовы выделять на такие цели до 12 миллиардов рублей, причём более трети этой суммы приходится на покупки через интернет.

Теги: наушники галамарт колонки объектив

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Предложить новость

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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