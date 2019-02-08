Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

фото предоставлено «Галамарт»

Известный бренд представил в сети магазинов «Галамарт» новую линейку мобильных аксессуаров.

Полезные и практичные дополнения для мобильных устройств появились в Новосибирске. Бренд FORZA представил их в сети магазинов «Галамарт». Устройства отличаются интересным дизайном и демократичной ценой, поэтому их можно рассматривать как вариант подарка на предстоящие праздники – День святого Валентина и 23 февраля.

В новую линейку вошло большинство сопутствующих устройств для смартфонов, без которых не могут обойтись активные пользователи в повседневной жизни.

Так, стоимость наушников с длиной проводов более 1,2 метра начинается от 111 рублей, шнура для зарядки micro USB с функцией синхронизации с персональным компьютером – от 20 рублей, мобильного аккумулятора – от 207 рублей, беспроводных колонок – 815 рублей, палок для селфи – от 63 рублей, а набора из трёх съемных объективов для телефона, с линзами «рыбий глаз», «wide-angle» и макрообъективом с четырёхкратным увеличением – от 79 рублей.

Таким образом, затраты на полный подарочный комплект мобильных аксессуаров к любому из февральских праздников у новосибирцев могут составить не более 1300 рублей. Именно такую сумму, согласно исследованию, проведённому в канун предыдущих февральских праздников Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), были готовы в среднем потратить на подарки жители России. Всего же, по оценкам аналитиков АКИТ, жители страны готовы выделять на такие цели до 12 миллиардов рублей, причём более трети этой суммы приходится на покупки через интернет.