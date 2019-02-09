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Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными
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Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблённымиРубрика: woman, общество
09.02.2019 09:03
фото с сайта pixabay.com
Оказалось, что большинство опрошенных новосибирцев уверены, что возраст партнёров влияет на отношения.
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 700 жителей Новосибирска на тему разницы в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
42 % опрошенных заявили, что разница в возрасте влияет на отношения партнёров. Некоторые при этом уточнили исследователям, что женщина должна быть моложе. А другие отметили: различие возрастов не должно быть более 15 лет.
«Разница в возрасте является первопричиной пусть и отсроченного, но разрыва», – поделилась опытом участница опроса Елена.
37 % новосибирцев же считают, что «любви все возрасты покорны». По их мнению, нет никакой разницы, сколько лет обоим влюблённым.
Оставшиеся не решились ответить однозначно «да» или «нет». Респонденты сочли разницу в годах не главным.
«Нет разницы в возрасте, есть разница в уме и опыте», – поделилась мнением Людмила.
Напомним, в январе исследователи выяснили, какая красота важнее для новосибирцев при выборе партнёров: внешняя или внутренняя.
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