Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

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Оказалось, что большинство опрошенных новосибирцев уверены, что возраст партнёров влияет на отношения.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 700 жителей Новосибирска на тему разницы в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.

42 % опрошенных заявили, что разница в возрасте влияет на отношения партнёров. Некоторые при этом уточнили исследователям, что женщина должна быть моложе. А другие отметили: различие возрастов не должно быть более 15 лет.

«Разница в возрасте является первопричиной пусть и отсроченного, но разрыва», – поделилась опытом участница опроса Елена.

37 % новосибирцев же считают, что «любви все возрасты покорны». По их мнению, нет никакой разницы, сколько лет обоим влюблённым.

Оставшиеся не решились ответить однозначно «да» или «нет». Респонденты сочли разницу в годах не главным.

«Нет разницы в возрасте, есть разница в уме и опыте», – поделилась мнением Людмила.

Напомним, в январе исследователи выяснили, какая красота важнее для новосибирцев при выборе партнёров: внешняя или внутренняя.