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Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

Рубрика: woman, общество

09.02.2019 09:03

фото с сайта pixabay.com

Оказалось, что большинство опрошенных новосибирцев уверены, что возраст партнёров влияет на отношения.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 700 жителей Новосибирска на тему разницы в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.

42 % опрошенных заявили, что разница в возрасте влияет на отношения партнёров. Некоторые при этом уточнили исследователям, что женщина должна быть моложе. А другие отметили: различие возрастов не должно быть более 15 лет.

«Разница в возрасте является первопричиной пусть и отсроченного, но разрыва», – поделилась опытом участница опроса Елена.

37 % новосибирцев же считают, что «любви все возрасты покорны». По их мнению, нет никакой разницы, сколько лет обоим влюблённым.

Оставшиеся не решились ответить однозначно «да» или «нет». Респонденты сочли разницу в годах не главным.

«Нет разницы в возрасте, есть разница в уме и опыте», – поделилась мнением Людмила.

Напомним, в январе исследователи выяснили, какая красота важнее для новосибирцев при выборе партнёров: внешняя или внутренняя.

Теги: исследования любовь социальные сети

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Предложить новость

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«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 миллиарда рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

вчера 20:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

вчера 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

вчера 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

вчера 12:23 Общество 0 Коммент.

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