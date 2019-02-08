Рабочие новосибирского завода жалуются на задержку зарплаты

Лента новостейПредложить новость
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Рабочие новосибирского завода жалуются на задержку зарплатыРубрика: общество
08.02.2019 16:36
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Прокуратура Новосибирска проводит проверку по факту обращения рабочих завода из-за невыплат зарплаты.
В прокуратуру Кировского района поступило обращение от рабочих завода «Тяжстанкогидропресс» по поводу задержки зарплаты – сообщил Сиб.фм старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
«В настоящее время прокурором организована проверка исполнения трудового законодательства на заводе. На данный момент проверка не окончена», – прокомментировал Дмитрий Лямкин.
Сообщения о том, что рабочим завода «Тяжстанкогидропресс» не платят заработную плату, появились в социальной сети Facebook. По предварительной информации, выплаты задерживают с декабря прошлого года, разъяснений со стороны руководства организации не поступало.
Напомним, в ноябре Новосибирскстат назвал предприятия с максимальными задолженностями по зарплате.
Комментарии
Лента новостей
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Статьи по теме
Отдых на заводе
Смогут ли новосибирские предприятия зарабатывать на туристах и...
Дело - труба
Истории рабочих, которые вынуждены голодать из-за полугодовой задержк...
Новости по теме
Популярное