Рабочие новосибирского завода жалуются на задержку зарплаты

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Прокуратура Новосибирска проводит проверку по факту обращения рабочих завода из-за невыплат зарплаты.

В прокуратуру Кировского района поступило обращение от рабочих завода «Тяжстанкогидропресс» по поводу задержки зарплаты – сообщил Сиб.фм старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

«В настоящее время прокурором организована проверка исполнения трудового законодательства на заводе. На данный момент проверка не окончена», – прокомментировал Дмитрий Лямкин.

Сообщения о том, что рабочим завода «Тяжстанкогидропресс» не платят заработную плату, появились в социальной сети Facebook. По предварительной информации, выплаты задерживают с декабря прошлого года, разъяснений со стороны руководства организации не поступало.

Напомним, в ноябре Новосибирскстат назвал предприятия с максимальными задолженностями по зарплате.