Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

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На место выехали спасатели, операция спасения заняла три минуты, ребёнку медицинская помощь не потребовалась.

Вчера, 7 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска в автомобиле «Киа Рио» оказался заперт малолетний ребёнок. Сообщение поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 19:23.

Спасатели через 10 минут уже были на месте происшествия, где при помощи специальных инструментов вскрыли дверь салона и достали оттуда малыша. Ребёнок был передан матери – медицинская помощь ему не требовалась. Целиком операция заняла три минуты.

Напомним, в начале февраля на Красном проспекте произошла похожая ситуация; ребёнок оказался заблокирован в детском кресле, откуда спокойно наблюдал за действиями спасателей по его освобождению.