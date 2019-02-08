Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

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08.02.2019 10:41
фото МАСС
На место выехали спасатели, операция спасения заняла три минуты, ребёнку медицинская помощь не потребовалась.
Вчера, 7 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска в автомобиле «Киа Рио» оказался заперт малолетний ребёнок. Сообщение поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 19:23.
Спасатели через 10 минут уже были на месте происшествия, где при помощи специальных инструментов вскрыли дверь салона и достали оттуда малыша. Ребёнок был передан матери – медицинская помощь ему не требовалась. Целиком операция заняла три минуты.
Напомним, в начале февраля на Красном проспекте произошла похожая ситуация; ребёнок оказался заблокирован в детском кресле, откуда спокойно наблюдал за действиями спасателей по его освобождению.
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Лента новостей
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