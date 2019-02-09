«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

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По результатам экспертизы определили самые токсичные и самые эффективные стиральные порошки.

Специалисты «Росконтроля» опубликовали на своём сайте результаты исследования, в котором они проверили порошки для цветного белья брендов «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья. В первую очередь продукцию проверили на уровень токсичности.

«Если полученные значения индекса токсичности выходят за пределы 70-120 %, то считается, что образец токсичен. Индекс токсичности нормируется только для детских стиральных средств», – сообщили в «Росконтроле».

По итогу у всех порошков этот индекс вышел за пределы указанного диапазона: от 66 % у Sorti, токсичность которого минимальна, до 28 % у «Биолана».

«Тем не менее, если вы используете эти средства, мы рекомендуем как следует прополаскивать одежду после стирки», – отметили в исследовании.

Зато для детского средства «Я родился» индекс токсичности 41,4 % является нарушением, так что его образец занесли в Чёрный список «Росконтроля».

Также эксперты протестировали порошки на их эффективность. Среди исследуемых брендов победили «Миф» и BiMax. На втором месте за ними шли Sorti и Tide.

Напомним, в январе 2017 года глава Бурятии выдвинул идею запрета фосфатных стиральных порошков в РФ.