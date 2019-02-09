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«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Рубрика: общество

09.02.2019 08:38

фото с сайта pixabay.com

По результатам экспертизы определили самые токсичные и самые эффективные стиральные порошки.

Специалисты «Росконтроля» опубликовали на своём сайте результаты исследования, в котором они проверили порошки для цветного белья брендов «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья. В первую очередь продукцию проверили на уровень токсичности.

«Если полученные значения индекса токсичности выходят за пределы 70-120 %, то считается, что образец токсичен. Индекс токсичности нормируется только для детских стиральных средств», – сообщили в «Росконтроле».

По итогу у всех порошков этот индекс вышел за пределы указанного диапазона: от 66 % у Sorti, токсичность которого минимальна, до 28 % у «Биолана».

«Тем не менее, если вы используете эти средства, мы рекомендуем как следует прополаскивать одежду после стирки», – отметили в исследовании.

Зато для детского средства «Я родился» индекс токсичности 41,4 % является нарушением, так что его образец занесли в Чёрный список «Росконтроля».

Также эксперты протестировали порошки на их эффективность. Среди исследуемых брендов победили «Миф» и BiMax. На втором месте за ними шли Sorti и Tide.

Напомним, в январе 2017 года глава Бурятии выдвинул идею запрета фосфатных стиральных порошков в РФ.

Теги: безопасность исследования

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сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 миллиарда рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

вчера 20:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

вчера 15:20 Наука 0 Коммент.

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вчера 14:22 Культура 0 Коммент.

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вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:23 Общество 0 Коммент.

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