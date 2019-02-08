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Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»Рубрика: проиcшествия
08.02.2019 12:33
фото сайт vse42.ru
В вахтовом автомобиле «КамАЗ», упавшем в кювет, находилось 22 человека.
ЧП произошло сегодня, 8 февраля, в 7:35 утра по местному времени. Транспорт, перевозивший горняков со смены, опрокинулся в кювет с высоты восьми метров.
Служебный вахтовый автомобиль «КамАЗ» должен был доставить вахтовую смену с работы. Около 8 часов 30 минут поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства. В этот момент в нём находилось 22 человека. По сообщению СУ СКРФ по Кемеровской области, шесть человек скончались на месте. Остальные пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ, нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – сообщили в региональном СК.
Напомним, на дороге в Шерегеш 4 февраля столкнулись КамАЗ и автобус.
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