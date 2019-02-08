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Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской областиРубрика: политика, проиcшествия
08.02.2019 21:03
фото с сайта pixabay.com
В чём конкретно подозревают директора ГКУ "Хозяйственное управление" на данный момент не озвучено.
Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что сотрудники следственного комитета задержали директора государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую. Данную информацию подтвердили в региональном правительстве, сообщила “Новая Сибирь”.
Наталья Малиновская занимала свою должность с 2013 года. В “Хозяйственном управлении” занимаются материально-техническим и финансовым обеспечением губернатора и правительства. Сам же Андрей Травников, по словам руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Сергея Нешумова, знает о случившимся.
В правительстве содействуют правоохранительным органам. Глава области сможет прокомментировать задержание Натальи Малиновской только после того, как завершится расследование.
«Позиция губернатора неоднократно озвучивалась: если кто-то из работников органов власти допускает нарушения, то должен отвечать в соответствии с законом», — заявил Сергей Нешумов.
Напомним, в январе главу города Берёзовский в Кемеровской области Дмитрия Титова задержали на выходе из здания коммерческой организации из-за взяток.
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Лента новостей
Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области
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