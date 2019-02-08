Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области

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В чём конкретно подозревают директора ГКУ "Хозяйственное управление" на данный момент не озвучено.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что сотрудники следственного комитета задержали директора государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую. Данную информацию подтвердили в региональном правительстве, сообщила “Новая Сибирь”.

Наталья Малиновская занимала свою должность с 2013 года. В “Хозяйственном управлении” занимаются материально-техническим и финансовым обеспечением губернатора и правительства. Сам же Андрей Травников, по словам руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Сергея Нешумова, знает о случившимся.

В правительстве содействуют правоохранительным органам. Глава области сможет прокомментировать задержание Натальи Малиновской только после того, как завершится расследование.

«Позиция губернатора неоднократно озвучивалась: если кто-то из работников органов власти допускает нарушения, то должен отвечать в соответствии с законом», — заявил Сергей Нешумов.

Напомним, в январе главу города Берёзовский в Кемеровской области Дмитрия Титова задержали на выходе из здания коммерческой организации из-за взяток.