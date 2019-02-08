2 балла
-35
66.06 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области

сегодня 21:03 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

сегодня 20:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

сегодня 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

Рубрика: общество

08.02.2019 20:04

фото с сайта pixabay.com

О том, насколько важно оснащение перинатального центра не раз заявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Новосибирская область получает более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра. Конкретно, в 2019 году выделят 519 млн рублей, а в 2020 1,8 млрд рублей.

“Строящийся в Новосибирске областной перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению”, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь же Минздраву РФ поручили до 16 февраля заключили соглашение с высшими исполнительными госорганами субъектов России о предоставлении субсидий.

Напомним, в январе в перинатальном центре Новосибирска открыли бокс для рожениц с туберкулёзом.

 

Теги: деньги Правительство Новосибирской области Минздрав

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области

сегодня 21:03 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

сегодня 20:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

сегодня 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Читать далее
Image
12.09.2018

Голоса городские и сельские

Сравнительные итоги выборов губернатора...

Читать далее
Image
22.08.2018

Заботы малого бизнеса

Новосибирские предприниматели обеспокоены будущим ...

Читать далее
Image
10.08.2018

Имидж и креатив

Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...

Читать далее
Image
08.08.2018

Развивать Советский

С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...

Читать далее

Новости по теме

Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области сегодня 21:03 На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей сегодня 19:02 Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве сегодня 13:55

Популярное

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге