Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

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Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в НовосибирскеРубрика: общество
08.02.2019 20:04
фото с сайта pixabay.com
О том, насколько важно оснащение перинатального центра не раз заявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Новосибирская область получает более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра. Конкретно, в 2019 году выделят 519 млн рублей, а в 2020 1,8 млрд рублей.
“Строящийся в Новосибирске областной перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению”, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Теперь же Минздраву РФ поручили до 16 февраля заключили соглашение с высшими исполнительными госорганами субъектов России о предоставлении субсидий.
Напомним, в январе в перинатальном центре Новосибирска открыли бокс для рожениц с туберкулёзом.
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