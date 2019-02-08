Лента новостейПредложить новость
Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области
Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %Рубрика: экономика
08.02.2019 19:32
фото с сайта pixabay.com
Аналитики выяснили, как поднялись цены на молоко за последнее время и какая тара является самой выгодной.
ОФД «Такском» проанализировал предпочтения покупателей молока за последние 13 месяцев. К январю в среднем по стране цена на данный продукт выросла в сравнении с прошлым годом на 5 % и составила 55 рублей за литр.
В Новосибирске же за этот период стоимость молока возросла на 8 %, сейчас средняя его цена по городу за литр является 44,6 рублей. А вот сильнее всего стоимость его подскочила на 24 % в Саратове (95,2 рублей), Тюмени (70, 4 рубля) и Краснодаре (76,2 рубля).
“Самая экономически выгодная для производителей тара для розничной продажи молока – литровая пластиковая бутылка. Поэтому молоко в ПЭТ-таре преобладает на холодильных витринах супермаркетов, а значит, и в корзинах покупателей. Мягкий пакет и картон занимают второе место по популярности”, — сообщили исследователи.
Что же касается жирности продукта, то больше всего покупатели предпочитают молоко 4,5 %, на втором месте оказалась жирность в 2,5 %, а на третьем в 3, 2 %.
Напомним, в феврале Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.
Комментарии
Лента новостей
Следком задержал директора “Хозяйственного управления” Новосибирской области
Свыше 2,3 млрд рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске
На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей
Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека
Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады
В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга
Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений
Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»
Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»
Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка
Статьи по теме
Теплосети Новосибирска требуют вложений
СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб
Популярное