В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

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Аналитики выяснили, как поднялись цены на молоко за последнее время и какая тара является самой выгодной.

ОФД «Такском» проанализировал предпочтения покупателей молока за последние 13 месяцев. К январю в среднем по стране цена на данный продукт выросла в сравнении с прошлым годом на 5 % и составила 55 рублей за литр.

В Новосибирске же за этот период стоимость молока возросла на 8 %, сейчас средняя его цена по городу за литр является 44,6 рублей. А вот сильнее всего стоимость его подскочила на 24 % в Саратове (95,2 рублей), Тюмени (70, 4 рубля) и Краснодаре (76,2 рубля).

“Самая экономически выгодная для производителей тара для розничной продажи молока – литровая пластиковая бутылка. Поэтому молоко в ПЭТ-таре преобладает на холодильных витринах супермаркетов, а значит, и в корзинах покупателей. Мягкий пакет и картон занимают второе место по популярности”, — сообщили исследователи.

Что же касается жирности продукта, то больше всего покупатели предпочитают молоко 4,5 %, на втором месте оказалась жирность в 2,5 %, а на третьем в 3, 2 %.

Напомним, в феврале Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.