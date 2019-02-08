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В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

Рубрика: экономика

08.02.2019 19:32

фото с сайта pixabay.com

Аналитики выяснили, как поднялись цены на молоко за последнее время и какая тара является самой выгодной.

ОФД «Такском» проанализировал предпочтения покупателей молока за последние 13 месяцев. К январю в среднем по стране цена на данный продукт выросла в сравнении с прошлым годом на 5 % и составила 55 рублей за литр.

В Новосибирске же за этот период стоимость молока возросла на 8 %, сейчас средняя его цена по городу за литр является 44,6 рублей. А вот сильнее всего стоимость его подскочила на 24 % в Саратове (95,2 рублей), Тюмени (70, 4 рубля) и Краснодаре (76,2 рубля).

“Самая экономически выгодная для производителей тара для розничной продажи молока – литровая пластиковая бутылка. Поэтому молоко в ПЭТ-таре преобладает на холодильных витринах супермаркетов, а значит, и в корзинах покупателей. Мягкий пакет и картон занимают второе место по популярности”, — сообщили исследователи.

Что же касается жирности продукта, то больше всего покупатели предпочитают молоко 4,5 %, на втором месте оказалась жирность в 2,5 %, а на третьем в 3, 2 %.

Напомним, в феврале Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.

Теги: цены исследования

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сегодня 20:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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