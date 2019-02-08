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В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

Рубрика: общество

08.02.2019 15:25

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НГТУ

Студенты уже во время учёбы будут работать над своими проектами и учиться успешно закрывать «кейсы».

На факультете бизнеса НГТУ начала работу базовая кафедра интернет-маркетинга. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе НГТУ. Базовая кафедра отличается от обычной тем, что она прикреплена к функционирующему предприятию. Школа маркетинга «ProEnter» станет местом практической работы студентов.

Программа обучения кафедры включает в себя минимальное количество лекций и ориентирована на практические занятия. Молодые специалисты будут с самого начала включены в живой процесс разработки стратегий и применения профессиональных инструментов, что позволит им уже во время обучения находить контакты с будущими работодателями и не отставать от быстроразвивающегося рынка.

Заведующая кафедрой маркетинга и сервиса НГТУ Марина Цой отмечает, что сегодня на рынке очень мало специалистов, имеющих действительно хорошую подготовку. И для обучения хороших специалистов требуется делать упор на практические занятия.

На сегодняшний день всё больше различных компаний и предприятий задействуют социальные сети как канал для информирования и привлечения клиентов, что связано с растущей популярностью соцсетей. 

Новая кафедра предоставит возможность практически изучать такие дисциплины, как «Основы интернет-маркетинга», «SMM», «Цифровой маркетинг», «Директ-маркетинг».

Напомним, НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов.

 

Теги: интернет маркетинг образование НГТУ

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Лента новостей

Предложить новость

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра имени Афанасьева потратят 450 млн рублей

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

сегодня 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

сегодня 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

сегодня 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Художник Duran изобразил Новосибирск в стиле «Хроник хищных городов»

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую зоозащитницу прокатили на дверях «Газели» за отказ взять щенка

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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