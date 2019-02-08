В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НГТУ

Студенты уже во время учёбы будут работать над своими проектами и учиться успешно закрывать «кейсы».

На факультете бизнеса НГТУ начала работу базовая кафедра интернет-маркетинга. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе НГТУ. Базовая кафедра отличается от обычной тем, что она прикреплена к функционирующему предприятию. Школа маркетинга «ProEnter» станет местом практической работы студентов.

Программа обучения кафедры включает в себя минимальное количество лекций и ориентирована на практические занятия. Молодые специалисты будут с самого начала включены в живой процесс разработки стратегий и применения профессиональных инструментов, что позволит им уже во время обучения находить контакты с будущими работодателями и не отставать от быстроразвивающегося рынка.

Заведующая кафедрой маркетинга и сервиса НГТУ Марина Цой отмечает, что сегодня на рынке очень мало специалистов, имеющих действительно хорошую подготовку. И для обучения хороших специалистов требуется делать упор на практические занятия.

На сегодняшний день всё больше различных компаний и предприятий задействуют социальные сети как канал для информирования и привлечения клиентов, что связано с растущей популярностью соцсетей.

Новая кафедра предоставит возможность практически изучать такие дисциплины, как «Основы интернет-маркетинга», «SMM», «Цифровой маркетинг», «Директ-маркетинг».

Напомним, НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов.