В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

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Синоптики дали подробный прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни, с 9 по 11 февраля, в городе наступит потепление. Ниже всего температура опустится этой ночью, на 9 февраля: -30…-35, местами до -43 градусов. Днём возможны туманы, на дорогах гололедица, температура будет -19…-24, местами до -29 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12.

В ночь на 10 февраля, температура составит -22…-27, местами до -33 градусов. Днём же потеплеет до -13...18 градусов. В некоторых районах области пройдёт снег. Ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду с порывами до 13.

Понедельник, 11 февраля, будет немного холоднее. Ночью температура составит -23…-28, местами до -33 градусов, а днём -15…-20 градусов. Ветер же дуть будет такой же, как и в воскресенье.

Согласно сервису “Яндекс.Погода”, всю следующую неделю в Новосибирске будет проходить потепление. Так, 16 и 17 февраля обещают днём -7 градусов.

Напомним, 7 февраля из-за наступающих в Новосибирскую область морозов МЧС объявило экстренное предупреждение.