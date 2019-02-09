В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

фото с сайта pixabay.com

Несмотря на то, что у жителей России падают реальные доходы, стоимость вторичного жилья продолжает расти.

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок вторичной недвижимости в России. По итогам 2018 года оказалось, что за год в среднем по стране цены поднялись на 5 % и составили 50,4 тысячи рублей за квадратный метр.

В Новосибирской области же в среднем стоимость вторички возросла на 7,1 % и достигла 50,6 тысячи рублей за квадратный метр. И всего в двух регионах было отмечено падение цены – в Тюменской области на 3,3 % и в Челябинской на 0,8 %.

Самый резкий скачок цен в 2018 году произошёл в ноябре. Это связано с тем, что тогда повысили ипотечные ставки.

За январь 2019 года в сравнении с январём 2018-го цены продолжают расти. Так, в Новосибирской области увеличение составило 6,4 %.

«Рост цен, который мы наблюдаем в начале 2019 года – следствие опасений по поводу дальнейшего удорожания ипотеки. Рыночная ситуация в текущем году в первую очередь будет определяться условиями банков по жилищному кредитованию. Ужесточение условий выдачи кредитов или высокие проценты по ипотеке остановят рост цен. При сохранении комфортных ипотечных условий вторичное жильё продолжит дорожать», – прокомментировал управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Напомним, в феврале эксперты выяснили, что в Новосибирской области продолжается многолетний кризис на рынке загородной недвижимости.