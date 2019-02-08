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Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

Рубрика: общество

08.02.2019 12:48

фото со страницы Игоря Колоколова в facebook

Съёмки фильма будут происходить в Новгородской области и займут около двух месяцев.

Сегодня стало известно, что один из раритетных самолетов станет участником съёмок фильма известного режиссёра. По информации Сиб.фм, кинокартина будет посвящена военным действиям 1941 года. 

Самолёт уже переправили с аэродрома Орешково в Раменское, сообщил на своей странице в Facebook участвовавший в этом процессе Игорь Колоколов. 

В январе этого года режиссёр Ренат Давлетьяров приступил к работе над фильмом с рабочим названием «Лётчик». Фильм будет повествовать о военных действиях, а снимать будут в Новгородской области. Легендарный самолёт подняли со дна озера в 2012 году. 

Штурмовик Ил-2 из состава 46-го штурмового авиационного полка ВВС Северного флота обнаружили в Мурманской области в посёлке Сафоново-1. На протяжении почти 70 лет самолёт пролежал в воде. Его подняли со дна озера Кривое. После этого Ил-2 отправили в Новосибирск. Его восстановлением занималась компания «Авиареставрация». К 2017 году при поддержке Фонда «Крылатая память Победы» его смогли полностью воссоздать, и самолёт поднялся в небо. Он пролетел над Новосибирском под управлением лётчика Владимира Барсука. 

Ранее предприятие также смогло поднять в воздух фронтовой МиГ-3, который до этого пролежал в болоте 67 лет.

Напомним, в сентябре 2018 года в НГТУ начали восстанавливать ещё один уникальный самолёт времен Великой Отечественной войны.

Теги: война реставрация самолёт Ил-2

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Лента новостей

Предложить новость

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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