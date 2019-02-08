Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне

фото со страницы Игоря Колоколова в facebook

Съёмки фильма будут происходить в Новгородской области и займут около двух месяцев.

Сегодня стало известно, что один из раритетных самолетов станет участником съёмок фильма известного режиссёра. По информации Сиб.фм, кинокартина будет посвящена военным действиям 1941 года.

Самолёт уже переправили с аэродрома Орешково в Раменское, сообщил на своей странице в Facebook участвовавший в этом процессе Игорь Колоколов.

В январе этого года режиссёр Ренат Давлетьяров приступил к работе над фильмом с рабочим названием «Лётчик». Фильм будет повествовать о военных действиях, а снимать будут в Новгородской области. Легендарный самолёт подняли со дна озера в 2012 году.

Штурмовик Ил-2 из состава 46-го штурмового авиационного полка ВВС Северного флота обнаружили в Мурманской области в посёлке Сафоново-1. На протяжении почти 70 лет самолёт пролежал в воде. Его подняли со дна озера Кривое. После этого Ил-2 отправили в Новосибирск. Его восстановлением занималась компания «Авиареставрация». К 2017 году при поддержке Фонда «Крылатая память Победы» его смогли полностью воссоздать, и самолёт поднялся в небо. Он пролетел над Новосибирском под управлением лётчика Владимира Барсука.

Ранее предприятие также смогло поднять в воздух фронтовой МиГ-3, который до этого пролежал в болоте 67 лет.

Напомним, в сентябре 2018 года в НГТУ начали восстанавливать ещё один уникальный самолёт времен Великой Отечественной войны.