Выбрали представителя России на Евровидении

Фото с сайта pixabay.com

Стало известно, кто поедет от России на международный эстрадный конкурс; сам кандидат долго сомневался в своём желании участвовать.

Российский певец Сергей Лазарев выступил в эфире телеканала Россия-1 с заявлением о том, что намерен показать себя на Евровидении в мае в Тель-Авиве. Артист сказал, что до последнего не был уверен в своём решении, но в итоге объявил, что поедет туда с чётким намерением победить.

«Честно говоря, в 2016 году я сделал максимум, мы получили признание зрителей, победили по зрительскому голосованию и тем не менее стали третьими», – вспоминает Сергей Лазарев свой дебют на конкурсе три года назад.

Также певец выразил надежду, что его поддержат как соотечественники, так и люди, проживающие в других странах.

«Я понимаю, что на этот раз ожидания от меня будут ещё больше. Надеюсь, за меня многие проголосуют, ведь все ожидают от меня только победы», – поделился он в эфире.

Напомним, 17 января 2019 стали известны кандидаты на Евровидение-2019.