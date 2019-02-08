Выбрали представителя России на Евровидении

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Выбрали представителя России на ЕвровиденииРубрика: культура
08.02.2019 14:22
Фото с сайта pixabay.com
Стало известно, кто поедет от России на международный эстрадный конкурс; сам кандидат долго сомневался в своём желании участвовать.
Российский певец Сергей Лазарев выступил в эфире телеканала Россия-1 с заявлением о том, что намерен показать себя на Евровидении в мае в Тель-Авиве. Артист сказал, что до последнего не был уверен в своём решении, но в итоге объявил, что поедет туда с чётким намерением победить.
«Честно говоря, в 2016 году я сделал максимум, мы получили признание зрителей, победили по зрительскому голосованию и тем не менее стали третьими», – вспоминает Сергей Лазарев свой дебют на конкурсе три года назад.
Также певец выразил надежду, что его поддержат как соотечественники, так и люди, проживающие в других странах.
«Я понимаю, что на этот раз ожидания от меня будут ещё больше. Надеюсь, за меня многие проголосуют, ведь все ожидают от меня только победы», – поделился он в эфире.
Напомним, 17 января 2019 стали известны кандидаты на Евровидение-2019.
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