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Выбрали представителя России на Евровидении

Рубрика: культура

08.02.2019 14:22

Фото с сайта pixabay.com

Стало известно, кто поедет от России на международный эстрадный конкурс; сам кандидат долго сомневался в своём желании участвовать.

Российский певец Сергей Лазарев выступил в эфире телеканала Россия-1 с заявлением о том, что намерен показать себя на Евровидении в мае в Тель-Авиве. Артист сказал, что до последнего не был уверен в своём решении, но в итоге объявил, что поедет туда с чётким намерением победить.

«Честно говоря, в 2016 году я сделал максимум, мы получили признание зрителей, победили по зрительскому голосованию и тем не менее стали третьими», – вспоминает Сергей Лазарев свой дебют на конкурсе три года назад.

Также певец выразил надежду, что его поддержат как соотечественники, так и люди, проживающие в других странах.

«Я понимаю, что на этот раз ожидания от меня будут ещё больше. Надеюсь, за меня многие проголосуют, ведь все ожидают от меня только победы», – поделился он в эфире.

Напомним, 17 января 2019 стали известны кандидаты на Евровидение-2019.

Теги: конкурсы евровидение

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Предложить новость

Выбрали представителя России на Евровидении

сегодня 14:22 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

сегодня 12:55 Общество 0 Коммент.

Шесть горняков погибли сегодня утром на кузбасской шахте «Распадская»

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Ребёнка заперли в автомобиле в сильный мороз

сегодня 10:41 Хроника 0 Коммент.

Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

вчера 17:05 Наука 0 Коммент.

Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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