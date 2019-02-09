Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

В одиннадцатом часу вечера на улице Нарымской столкнулись Lexus GS и Geely Emgrand.

Оперативному дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 22:04. Два автомобиля получили сильные повреждения. Один из пассажиров зажат в салоне, медработники не могут оказать ему медицинскую помощь.

Спасатели обеспечили стабилизацию транспортных средств и их противопожарную безопасность. В Geely сработали подушки безопасности, что уменьшило интенсивность травм. Спасатели вместе с врачами извлекли из автомобиля 34-летнего мужчину и транспортировали до кареты скорой помощи. 24-летнему мужчине также оказана медицинская помощь.

В паблике АСТ-54 сообщается, что лексус был куплен несколько дней назад. Возможно, водитель не рассчитал свои силы для мощного автомобиля.

Напомним, в январе в Новосибирске машину разорвало пополам в ДТП.