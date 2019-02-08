Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

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Эксперты компании Statista сравнили данные смартфонов Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.

Специалисты компании, опираясь на данные Федерального управления Германии по радиационной защите, составили рейтинг смартфонов, который показывает аппараты с самым высоким и самым низким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг самых излучаемых моделей возглавил Xiaomi Mi A1. В список попали еще три модели указанной фирмы. Интересно, что в числе 16 самых излучающих аппаратов оказались iPhone 7 и iPhone 8.

“В то время как нет универсального руководства для "безопасного" уровня радиации телефона, немецкая компания "Der Blaue Engel" сертифицирует телефоны, которые имеют удельную скорость поглощения менее 0,60 Вт на килограмм. Все телефоны, вошедшие в рейтинг, превышают этот показатель более чем в два раза”, — говорится в сообщении компании Statista.

Помимо самых “опасных” компания назвала и наименее излучающие аппараты. Рейтинг возглавила модель Samsung Galaxy Note8. Причём более половины положительного рейтинга занимают модели именно этой южнокорейской компании.

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