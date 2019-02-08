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Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

Рубрика: общество

10.02.2019 09:01

фото с сайта pixabay.com

Эксперты компании Statista сравнили данные смартфонов Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE. 

Специалисты компании, опираясь на данные Федерального управления Германии по радиационной защите, составили рейтинг смартфонов, который показывает аппараты с самым высоким и самым низким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг самых излучаемых моделей возглавил Xiaomi Mi A1. В список попали еще три модели указанной фирмы. Интересно, что в числе 16 самых излучающих аппаратов оказались iPhone 7 и iPhone 8. 

“В то время как нет универсального руководства для "безопасного" уровня радиации телефона, немецкая компания "Der Blaue Engel" сертифицирует телефоны, которые имеют удельную скорость поглощения менее 0,60 Вт на килограмм. Все телефоны, вошедшие в рейтинг, превышают этот показатель более чем в два раза”, — говорится в сообщении компании Statista.  

Помимо самых “опасных” компания назвала и наименее излучающие аппараты. Рейтинг возглавила модель Samsung Galaxy Note8. Причём более половины положительного рейтинга занимают модели именно этой южнокорейской компании.  

Напомним, Росконтроль назвал самый опасный стиральный порошок.

Теги: технологии мобильная связь

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Предложить новость

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

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Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

вчера 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

08.02.2019 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 миллиарда рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

08.02.2019 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

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