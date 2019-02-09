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В Кемерове задержан вор-«ловелас»

Рубрика: проиcшествия

09.02.2019 13:01

фото с сайта pixabay.com

Мужчина обокрал случайную знакомую, а добытое раздарил родственникам. 

В отдел полиции в Кемерове обратилась местная жительница, у которой из квартиры пропали золотые украшения, дорогой нож и 200 долларов. Общая сумма ущерба равнялась ста тысячам рублей.  

При осмотре места преступления полицейские обнаружили, что замок двери не сломан, а открыт родным ключом. Женщина пояснила, что у нее всего два ключа: один носит с собой, а второй лежит в квартире. Тогда и пришлось пояснять, кто мог взять дубликат. 

Оказалось, что за несколько дней до преступления кемеровчанка познакомилась в приюте для животных с мужчиной. В итоге он провёл в квартире женщины ночь, а утром вышел с ней вместе, когда она отправилась на раюоту. Вернувшись домой, потерпевшая не обнаружила в квартире дорогих вещей. 

Кемеровские оперативники быстро смогли установить и задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, который уже много раз имел проблемы с законом. Ворованное имущество он раздарил: нож — тестю, золотые крашения — дочери и жене. Деньги истратил сам.  

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Более того, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. 

Напомним, в январе жадный новосибирец дважды ограбил одну и ту же квартиру.

Теги: кражи золото полиция

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Предложить новость

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

вчера 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

вчера 14:22 Культура 0 Коммент.

Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

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