В Кемерове задержан вор-«ловелас»

В отдел полиции в Кемерове обратилась местная жительница, у которой из квартиры пропали золотые украшения, дорогой нож и 200 долларов. Общая сумма ущерба равнялась ста тысячам рублей.

При осмотре места преступления полицейские обнаружили, что замок двери не сломан, а открыт родным ключом. Женщина пояснила, что у нее всего два ключа: один носит с собой, а второй лежит в квартире. Тогда и пришлось пояснять, кто мог взять дубликат.

Оказалось, что за несколько дней до преступления кемеровчанка познакомилась в приюте для животных с мужчиной. В итоге он провёл в квартире женщины ночь, а утром вышел с ней вместе, когда она отправилась на раюоту. Вернувшись домой, потерпевшая не обнаружила в квартире дорогих вещей.

Кемеровские оперативники быстро смогли установить и задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, который уже много раз имел проблемы с законом. Ворованное имущество он раздарил: нож — тестю, золотые крашения — дочери и жене. Деньги истратил сам.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Более того, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, в январе жадный новосибирец дважды ограбил одну и ту же квартиру.