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В Кемерове задержан вор-«ловелас»Рубрика: проиcшествия
09.02.2019 13:01
фото с сайта pixabay.com
Мужчина обокрал случайную знакомую, а добытое раздарил родственникам.
В отдел полиции в Кемерове обратилась местная жительница, у которой из квартиры пропали золотые украшения, дорогой нож и 200 долларов. Общая сумма ущерба равнялась ста тысячам рублей.
При осмотре места преступления полицейские обнаружили, что замок двери не сломан, а открыт родным ключом. Женщина пояснила, что у нее всего два ключа: один носит с собой, а второй лежит в квартире. Тогда и пришлось пояснять, кто мог взять дубликат.
Оказалось, что за несколько дней до преступления кемеровчанка познакомилась в приюте для животных с мужчиной. В итоге он провёл в квартире женщины ночь, а утром вышел с ней вместе, когда она отправилась на раюоту. Вернувшись домой, потерпевшая не обнаружила в квартире дорогих вещей.
Кемеровские оперативники быстро смогли установить и задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, который уже много раз имел проблемы с законом. Ворованное имущество он раздарил: нож — тестю, золотые крашения — дочери и жене. Деньги истратил сам.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Более того, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Напомним, в январе жадный новосибирец дважды ограбил одну и ту же квартиру.
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