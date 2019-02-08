Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

скриншот с видео на канале YouTube

Двухминутный ролик набрал уже более трёх тысяч просмотров на YouTube и 4,5 тысячи в Facebook.

Новосибирские спортсмены решили показать романтику спорта в целом и восточных единоборств в частности. Они сняли тренировку, которая показывает красоту и мощь ушу, а также силу и гибкость тела.

Идея создания видеоролика пришла тренеру Сергею Суховею процессе ведения аккаунта в Instagram. Фото и видео с фрагментами и методиками тренировок пользуются популярностью среди любителей ушу со всего мира. А посты зачастую имеют большое количество репостов.

Мотивирующий ролик ушуисты снимали самостоятельно. Так как это был только первый опыт, в ролик попали фрагменты с трёх тренировок. В дальнейшем авторы намерены продолжить вести видеоблог для популяризации спорта среди молодёжи.

Напомним, новосибирская школьница запустила спортивный интернет-канал.