Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

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Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий роликРубрика: общество
10.02.2019 07:44
скриншот с видео на канале YouTube
Двухминутный ролик набрал уже более трёх тысяч просмотров на YouTube и 4,5 тысячи в Facebook.
Новосибирские спортсмены решили показать романтику спорта в целом и восточных единоборств в частности. Они сняли тренировку, которая показывает красоту и мощь ушу, а также силу и гибкость тела.
Идея создания видеоролика пришла тренеру Сергею Суховею процессе ведения аккаунта в Instagram. Фото и видео с фрагментами и методиками тренировок пользуются популярностью среди любителей ушу со всего мира. А посты зачастую имеют большое количество репостов.
Мотивирующий ролик ушуисты снимали самостоятельно. Так как это был только первый опыт, в ролик попали фрагменты с трёх тренировок. В дальнейшем авторы намерены продолжить вести видеоблог для популяризации спорта среди молодёжи.
Напомним, новосибирская школьница запустила спортивный интернет-канал.
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В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной
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