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Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

Рубрика: общество

10.02.2019 07:44

скриншот с видео на канале YouTube

Двухминутный ролик набрал уже более трёх тысяч просмотров на YouTube и 4,5 тысячи в Facebook. 

Новосибирские спортсмены решили показать романтику спорта в целом и восточных единоборств в частности. Они сняли тренировку, которая показывает красоту и мощь ушу, а также силу и гибкость тела. 

Идея создания видеоролика пришла тренеру Сергею Суховею процессе ведения аккаунта в Instagram. Фото и видео с фрагментами и методиками тренировок пользуются популярностью среди любителей ушу со всего мира. А посты зачастую имеют большое количество репостов.  

Мотивирующий ролик ушуисты снимали самостоятельно. Так как это был только первый опыт, в ролик попали фрагменты с трёх тренировок. В дальнейшем авторы намерены продолжить вести видеоблог для популяризации спорта среди молодёжи.  

Напомним, новосибирская школьница запустила спортивный интернет-канал.

Теги: спорт youtube

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Предложить новость

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

вчера 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

08.02.2019 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

08.02.2019 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» и КПРФ встретятся на футбольном поле

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

08.02.2019 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

Рабочие новосибирского завода жалуются на задержку зарплаты

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

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