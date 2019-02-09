Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

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Под Новосибирском пропала 11-летняя девочкаРубрика: общество
09.02.2019 15:21
фото со страницы отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте"
Местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 7 февраля.
Волонтёры и полиция просят помощи в розыске пропавшей 11-летней Виктории Зориной, которая проживает в с. Ояш Мошковского района. Последний раз девочку видели 7 февраля, затем ее следы теряются. Пока зона поиска расширена до Мошково, но девочка вполне могла добраться до Новосибирска.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что девочка выглядит значительно старше — на 14-15 лет, рост 167 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Одета была в горнолыжный комбинезон (синий с белыми звёздами), фиолетово-синюю вязаную шапку и вязаный синий снуд. На ногах чёрные кожаные полусапожки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Требуется помощь волонтёров.
Напомним, в январе в Новосибирске найдена пропавшая школьница.
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