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Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Рубрика: общество

09.02.2019 15:57

фото из архива Сиб.фм

Ребёнка из опасного места забирали спасатели на аэроботе.

Сегодня на реке Обь в районе Бугринского моста был замечен подросток, который резвился на середине реки, у незастывшей полыньи, ломал лёд. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выехали на аэроботе, чтобы доставить мальчика на берег и провести с ним воспитательную беседу.

 

Ребёнок не сопротивлялся, сразу же послушно сел в спасательное средство. Уже на берегу он стойко выслушал спасателей, которые пояснили, почему такие игры на льду опасны и чем могут закончиться. Как мальчик оказался на реке и почему проводил свободное время таким образом, не сообщается.

Напомним, в январе куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена. 

Теги: спасатели МАСС

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Предложить новость

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

вчера 15:20 Наука 0 Коммент.

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