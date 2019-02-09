Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

фото из архива Сиб.фм

Ребёнка из опасного места забирали спасатели на аэроботе.

Сегодня на реке Обь в районе Бугринского моста был замечен подросток, который резвился на середине реки, у незастывшей полыньи, ломал лёд. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выехали на аэроботе, чтобы доставить мальчика на берег и провести с ним воспитательную беседу.

Ребёнок не сопротивлялся, сразу же послушно сел в спасательное средство. Уже на берегу он стойко выслушал спасателей, которые пояснили, почему такие игры на льду опасны и чем могут закончиться. Как мальчик оказался на реке и почему проводил свободное время таким образом, не сообщается.

Напомним, в январе куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена.