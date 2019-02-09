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Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

Рубрика: общество

09.02.2019 20:11

фото с сайта правительства Новосибирской области

Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области» похоронят на Заельцовском кладбище.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, гражданская панихида пройдёт в Доме Ленина (Красный проспект, 32) с 10:00 до 12:00.  Затем состоится отпевание в соборе во имя Александра Невского. Церковный обряд будет длиться с 13:00 до 14:00.

Похороны исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области» Михаила Жиганова пройдут на Заельцовском кладбище, квартал 103, с 14.00 до 16.00, говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве 7 февраля. Ему было 67 лет.

Теги: Правительство Новосибирской области

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Предложить новость

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

сегодня 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» и КПРФ встретятся на футбольном поле

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Рабочие новосибирского завода жалуются на задержку зарплаты

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Директора «Большой медведицы» подозревают в неуплате налогов в размере 106 миллионов рублей

вчера 15:30 Бизнес 0 Коммент.

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