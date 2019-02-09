Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

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Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраляРубрика: общество
09.02.2019 20:11
фото с сайта правительства Новосибирской области
Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области» похоронят на Заельцовском кладбище.
Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, гражданская панихида пройдёт в Доме Ленина (Красный проспект, 32) с 10:00 до 12:00. Затем состоится отпевание в соборе во имя Александра Невского. Церковный обряд будет длиться с 13:00 до 14:00.
Похороны исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области» Михаила Жиганова пройдут на Заельцовском кладбище, квартал 103, с 14.00 до 16.00, говорится в сообщении.
Напомним, экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве 7 февраля. Ему было 67 лет.
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