Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

фото с сайта правительства Новосибирской области

Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области» похоронят на Заельцовском кладбище.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, гражданская панихида пройдёт в Доме Ленина (Красный проспект, 32) с 10:00 до 12:00. Затем состоится отпевание в соборе во имя Александра Невского. Церковный обряд будет длиться с 13:00 до 14:00.

Похороны исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области» Михаила Жиганова пройдут на Заельцовском кладбище, квартал 103, с 14.00 до 16.00, говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве 7 февраля. Ему было 67 лет.