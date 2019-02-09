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Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

Рубрика: общество

09.02.2019 11:49

Василий Ковальчук. фото пресс-службы РФСО "Локомотив"

«Заслуженными работниками физической культуры России» стали тренеры по фехтованию, дзюдо и волейболу. 

Указом президента России троим новосибирцам присвоено высшее почётное звание заслуженного работника. Ими стали директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Алла Жданова, тренер отделения спорта глухих по волейболу Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Василий Ковальчук и тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШОР Центр спортивной борьбы Андрей Копёнкин. 

Алла Жданова возглавляет ДЮСШОР с 1995 года, мастер спорта СССР по фехтованию. Василий Ковальчук — заслуженный тренер России, им воспитано 13 мастеров спорта международного класса. Андрей Копёнкин - тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, имеет знак отличника физической культуры и спорта. 

В указе президента о присвоении звания также присутствуют тренеры из Омской, Иркутской и Кемеровской областей. 

Напомним, в Новосибирске будет построен спортивный кластер. 

Теги: спорт

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Предложить новость

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

вчера 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

вчера 14:22 Культура 0 Коммент.

Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили полдюжины идей для подарков на 23 февраля и День святого Валентина

вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

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