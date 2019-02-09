Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

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Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное званиеРубрика: общество
09.02.2019 11:49
Василий Ковальчук. фото пресс-службы РФСО "Локомотив"
«Заслуженными работниками физической культуры России» стали тренеры по фехтованию, дзюдо и волейболу.
Указом президента России троим новосибирцам присвоено высшее почётное звание заслуженного работника. Ими стали директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Алла Жданова, тренер отделения спорта глухих по волейболу Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Василий Ковальчук и тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШОР Центр спортивной борьбы Андрей Копёнкин.
Алла Жданова возглавляет ДЮСШОР с 1995 года, мастер спорта СССР по фехтованию. Василий Ковальчук — заслуженный тренер России, им воспитано 13 мастеров спорта международного класса. Андрей Копёнкин - тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, имеет знак отличника физической культуры и спорта.
В указе президента о присвоении звания также присутствуют тренеры из Омской, Иркутской и Кемеровской областей.
Напомним, в Новосибирске будет построен спортивный кластер.
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