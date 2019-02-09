В Новосибирской области новый прокурор

Лента новостейПредложить новость
Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными
В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной
Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области
В Новосибирской области новый прокурорРубрика: общество
09.02.2019 10:44
фото с сайта прокуратуры Алтайского края
Указом президента России освобождены от должности несколько высокопоставленных сибирских генералов, а также назначен новый прокурор.
Президент России Владимир Путин вчера, 8 февраля, подписал указ об освобождении от занимаемых должностей и назначении на пятилетний срок некоторых руководителей силовых структур. Так, новым прокурором Новосибирской области назначен Яков Хорошев, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Алтайского края.
Хорошев Яков Евгеньевич родился в 1956 году в Астраханской области. В 1978 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Профессиональную деятельность начал следователем Бурятской транспортной прокуратуры. После этого в разное время работал заместителем транспортного прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры, старшим помощником прокурора Республики Бурятия по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах. С 2009 года возглавлял прокуратуру Алтайского края.
Этим же указом президента от должности освобождены начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов и первый замначальника СУ СКР по Красноярскому краю Александр Расстрыгин; назначен на должность руководителя ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.
Напомним, бывший прокурор Новосибирской области был отстранён от должности в ноябре прошлого года.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными
В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной
Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Новости по теме
Популярное