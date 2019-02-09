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В Новосибирской области новый прокурор

Рубрика: общество

09.02.2019 10:44

фото с сайта прокуратуры Алтайского края

Указом президента России освобождены от должности несколько высокопоставленных сибирских генералов, а также назначен новый прокурор. 

Президент России Владимир Путин вчера, 8 февраля, подписал указ об освобождении от занимаемых должностей и назначении на пятилетний срок некоторых руководителей силовых структур. Так, новым прокурором Новосибирской области назначен Яков Хорошев, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Алтайского края.  

Хорошев Яков Евгеньевич родился в 1956 году в Астраханской области. В 1978 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Профессиональную деятельность начал следователем Бурятской транспортной прокуратуры. После этого в разное время работал заместителем транспортного прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры, старшим помощником прокурора Республики Бурятия по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах. С 2009 года возглавлял прокуратуру Алтайского края. 

Этим же указом президента от должности освобождены начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов и первый замначальника СУ СКР по Красноярскому краю Александр Расстрыгин; назначен на должность руководителя ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин. 

 Напомним, бывший прокурор Новосибирской области был отстранён от должности в ноябре прошлого года.

Теги: президент отставки и назначения прокуратура

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Предложить новость

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Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают цифровые двойники нефтяных месторождений

вчера 15:20 Наука 0 Коммент.

Выбрали представителя России на Евровидении

вчера 14:22 Культура 0 Коммент.

Экс-министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов скончался в Москве

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

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