В Новосибирской области новый прокурор

Указом президента России освобождены от должности несколько высокопоставленных сибирских генералов, а также назначен новый прокурор.

Президент России Владимир Путин вчера, 8 февраля, подписал указ об освобождении от занимаемых должностей и назначении на пятилетний срок некоторых руководителей силовых структур. Так, новым прокурором Новосибирской области назначен Яков Хорошев, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Алтайского края.

Хорошев Яков Евгеньевич родился в 1956 году в Астраханской области. В 1978 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Профессиональную деятельность начал следователем Бурятской транспортной прокуратуры. После этого в разное время работал заместителем транспортного прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры, старшим помощником прокурора Республики Бурятия по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах. С 2009 года возглавлял прокуратуру Алтайского края.

Этим же указом президента от должности освобождены начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов и первый замначальника СУ СКР по Красноярскому краю Александр Расстрыгин; назначен на должность руководителя ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Напомним, бывший прокурор Новосибирской области был отстранён от должности в ноябре прошлого года.