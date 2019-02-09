Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

фото с сайта СибГМУ

Операция осложнялась как возрастом пациентки, так и перенесённым ранее инсультом.

Хирурги гинекологической клиники СибГМУ удалили престарелой пациентке огромную 35-сантиметровую опухоль, которая занимала всю полость живота. 79-летняя томичка была доставлено скорой помощью с острыми болями. Обследование показало, что в теле женщины выросла огромная кистома — доброкачественная опухоль. Требовалась незамедлительная операция.

Сложности случаю добавлял не только размер новообразования, но и возраст пациентки, и ранее перенесённый ей инсульт. Врачи тщательно проверили все риски и всё же провели операцию, чем спасли женщине жизнь. Помимо самой опухоли врачи удалили 5,6 литра жидкости.

Операция прошла успешно, уже на шестые сутки пациентка отправилась домой. Послеоперационный реабилитационный период также прошёл без осложнений, сообщает пресс-служба СибГМУ. Ежегодно клиника помогает более чем двум тысячам пациенток, из них 250 операций являются высокотехнологичными.

Напомним, в декабре в новосибирской больнице женщине удалили трёхкилограммовую опухоль.