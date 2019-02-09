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Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

Рубрика: общество

09.02.2019 17:01

фото с сайта СибГМУ

Операция осложнялась как возрастом пациентки, так и перенесённым ранее инсультом.

Хирурги гинекологической клиники СибГМУ удалили престарелой пациентке огромную 35-сантиметровую опухоль, которая занимала всю полость живота. 79-летняя томичка была доставлено скорой помощью с острыми болями. Обследование показало, что в теле женщины выросла огромная кистома — доброкачественная опухоль. Требовалась незамедлительная операция.

Сложности случаю добавлял не только размер новообразования, но и возраст пациентки, и ранее перенесённый ей инсульт. Врачи тщательно проверили все риски и всё же провели операцию, чем спасли женщине жизнь. Помимо самой опухоли врачи удалили 5,6 литра жидкости.

Операция прошла успешно, уже на шестые сутки пациентка отправилась домой. Послеоперационный реабилитационный период также прошёл без осложнений, сообщает пресс-служба СибГМУ. Ежегодно клиника помогает более чем двум тысячам пациенток, из них 250 операций являются высокотехнологичными.

Напомним, в декабре в новосибирской больнице женщине удалили трёхкилограммовую опухоль. 

Теги: здоровье медицина болезни

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Предложить новость

Врачи удалили томичке гигантскую опухоль из живота

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

сегодня 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

вчера 21:03 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

вчера 19:32 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека

вчера 17:20 Экономика 0 Коммент.

Известный актёр Сергей Юрский умер сегодня в Москве

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопады

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открыли первую за Уралом кафедру интернет-маркетинга

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

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