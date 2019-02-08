Новосибирский таксист отказался вести женщину и вытащил её за шубу из машины

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Жительница Новосибирска в соцсети рассказала о своей неудачной субботней поездки в такси: сначала водитель подъехал не к тому месту, а затем и вовсе отменил заказ.

Сибирячка Яна Непомящая поделилась историей о своей неудавшейся поездке в такси на странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина собиралась по делам и заказала в популярном приложении автомобиль. «Подъехала машина – белый Kia Rio. Водители часто путают подъезды и в этот раз мужчина припарковался у четвёртого. Я позвонила, сначала трубку он не взял, а со второго раза я уже нашла его чуть дальше вниз вдоль дома и села в машину», — пишет Яна.

Однако, продолжить свой путь девушка не смогла – ей на телефон пришло уведомление об отмене заказа. При этом водитель отрицал отмену. Сибирячка предложила оплатить ему стоимость поездки и продолжить её, на что таксист сказал, что его оштрафуют, так как ему уже пришёл другой заказ.

После этого водитель предложил девушке выйти из машины и уже на улице звонить в службу поддержки. Ведь ему срочно необходимо ехать на другой заказ.

«Я сказала, что сначала разобраться и пока не дозвонюсь, никуда не пойду. Пусть они отменят новый заказ и вернут нам наш, что мы поехали», — отмечает девушка.

Таксист решил предпринять другие меры: он вышел из машины, открыл дверь и стал говорить, что она выходила. На отрицательный ответ девушки сказал: «Я такую стерву никуда не повезу, выметайся!». После этого схватил её за рукав шубы и вытащил из машины, а затем захлопнул дверь и уехал.

Служба поддержки подтвердила сибирячке, что это именно водитель отменил поездку, а также сообщили ей, что сейчас он отстранён от работы. Помимо этого, девушка обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, из-за морозов в Новосибирске существенно выросли цены на поездку в такси.