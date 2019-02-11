Американские учёные создали таблетку для инсулиновых диабетиков

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Благодаря своей конструкции, таблетирования форма инсулина никак не повлияла на эффективность вещества.

Исследовательская группа из Массачусетского технологического института (MIT) разработала специальную капсулу, которая может избавить больных диабетом от ежедневных инъекций инсулина. Таблетка содержит в себе маленькую иглу, которая вводит инсулин в слизистую, как только попадает в желудок больного. Эксперименты на животных показали, что таблетка оказывает такой же эффект, как и подкожная инъекция.

«Мы надеемся, что новый тип капсул сможет когда-нибудь помочь больным диабетом и всем, кому вообще приходится ставить уколы», — говорит один из соавторов исследования Роберт Лангер.

Несколько лет назад учёные работали над прототипом таблетки – маленьких шариком, который был покрыт микроскопическими иглами. Теперь исследователи оставили только одну иглу – так препарат будет действовать более эффективно. После входа в слизистую оболочку желудка и ввода инсулина, игла биоразлагается.

Напомним, сотрудники Сибирского федерального университета работают над новым методом диагностики, с помощью которого можно будет обнаружить рак.