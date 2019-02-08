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В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

Рубрика: общество

10.02.2019 14:33

Фото с сайта pixabay.com

Компания Apple выпустила обновлённую версию IOS; ошибки в работе приложения FaceTime устранены.

Вышла новая версия операционной системы IOS 12.1.4. Об этом сообщил американский портал The Verge 10 февраля 2019 года. Разработчики заявили, что основной причиной создания новинки стала проблема с приложением FaceTime.

В конце января было обнаружено, что при создании групповых видео- и аудиозвонков пользователи iPhone могли получить доступ к микрофону и фронтальной камере абонента — каждый мог увидеть и услышать, что происходит у собеседника, даже не дозваниваясь до него.

Сейчас эта ошибка устранена, о причинах возникновения проблемы разработчики сообщать отказываются.

Напомним, 30 января компания Apple нечаянно организовала массовую прослушку через iPhone. 

Теги: Apple iPhone

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