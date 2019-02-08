2 балла
-19
66.06 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

вчера 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

08.02.2019 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 миллиарда рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

08.02.2019 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

10.02.2019 10:05

фото с сайта unsplash.com

На месте трагедии сейчас работают следователи и дознаватели, выясняя все причины произошедшего.

Минувшей ночью в Краснозёрском районе Новосибирской области произошёл пожар – четверо детей и женщина погибли. 

Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 10 февраля в 00:17 местного времени. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, в селе Полойка Краснозёрского района загорелся частный жилой дом. В момент возгорания в доме находилось двое взрослых и четверо детей. Мужчине удалось спастись, но его жена и дети погибли. По его словам, он проснулся от звука пожарной сигнализации и выбежал из дома, рассчитывая спасти детей и жену через окна, но не успел это сделать — огонь очень быстро охватил дом.

«После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1982 года рождения и четырёх малолетних детей 2013, 2015, 2016 и 2018 годов рождения», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

На месте сейчас работают следователи и дознаватели: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, а также проводят иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, недавно во время пожара в Кольцово погиб мужчина.

Теги: пожар МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

вчера 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

08.02.2019 Политика 0 Коммент.

Свыше 2,3 миллиарда рублей выделили на реконструкцию перинатального центра в Новосибирске

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросла стоимость молока на 8 %

08.02.2019 Экономика 0 Коммент.

На реконструкцию Новосибирского драмтеатра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске станет теплее в два раза к концу выходных

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

За холод в общественном транспорте Новосибирска никто не отвечает

08.02.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее

Новости по теме

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу 07.02.2019 Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск 07.02.2019 Новосибирец сгорел в своём автомобиле 07.02.2019

Популярное

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

Image

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской о...