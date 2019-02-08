Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

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На месте трагедии сейчас работают следователи и дознаватели, выясняя все причины произошедшего.

Минувшей ночью в Краснозёрском районе Новосибирской области произошёл пожар – четверо детей и женщина погибли.

Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 10 февраля в 00:17 местного времени. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, в селе Полойка Краснозёрского района загорелся частный жилой дом. В момент возгорания в доме находилось двое взрослых и четверо детей. Мужчине удалось спастись, но его жена и дети погибли. По его словам, он проснулся от звука пожарной сигнализации и выбежал из дома, рассчитывая спасти детей и жену через окна, но не успел это сделать — огонь очень быстро охватил дом.

«После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1982 года рождения и четырёх малолетних детей 2013, 2015, 2016 и 2018 годов рождения», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте сейчас работают следователи и дознаватели: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, а также проводят иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, недавно во время пожара в Кольцово погиб мужчина.