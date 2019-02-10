2 балла
-21
66.06 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

сегодня 18:31 Авто 0 Коммент.

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

сегодня 15:49 Культура 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

Рубрика: Авто, общество

10.02.2019 18:31

фото с сайта rosyama.ru

Автомобиль BMW из-за выбоины на дороге попал в ДТП со значительным ущербом.

«Кемеровское дорожное ремонтно-строительное управление» будет вынуждено заплатить водителю за ущерб, который получил его автомобиль из-за огромной выбоины на дороге. Центральный районный суд Кемерова решил, что ДРСУ ненадлежащим образом содержало дорожное покрытие. Более того, яма не была огорожена, на дороге отсутствовали предупреждающие знаки. 

Установлено, что выбоина была глубиной свыше 17 сантиметров, почти два метра в длину и более метра в ширину. При том, что нормативно допускается просадка дорожного покрытия не более 5 сантиметров — такие ямки не мешают движению при разрешённой скорости. Автомобиль BMW в тот день не нарушил скоростной режим, но выбоина привела к значительному ущербу.

В общей сложности ДРСУ должно выплатить автовладельцу 330 тысяч рублей — ущерб за разбитый автомобиль и судебные издержки, сообщает правоохранительный портал Кузбасса. 

Напомним, в декабре прокуратура через суд обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги в Академгородке. 

Теги: автомобили суд дороги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

сегодня 19:23 Хроника 0 Коммент.

Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

сегодня 18:31 Авто 0 Коммент.

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

сегодня 15:49 Культура 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Троим новосибирским тренерам присвоено высшее почётное звание

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
13.07.2018

Дороги, медицина и цеха

Андрей Травников побывал в Первомайском районе Н...

Читать далее
Image
02.07.2018

Дорогие дороги

На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...

Читать далее

Новости по теме

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу 07.02.2019 На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей 07.02.2019 Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов 07.02.2019

Популярное

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаю...

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

Image

Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области замёрзли водопад...

Image

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге