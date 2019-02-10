Кемеровчанин отсудил у дорожников 330 тысяч рублей за яму на дороге

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Автомобиль BMW из-за выбоины на дороге попал в ДТП со значительным ущербом.

«Кемеровское дорожное ремонтно-строительное управление» будет вынуждено заплатить водителю за ущерб, который получил его автомобиль из-за огромной выбоины на дороге. Центральный районный суд Кемерова решил, что ДРСУ ненадлежащим образом содержало дорожное покрытие. Более того, яма не была огорожена, на дороге отсутствовали предупреждающие знаки.

Установлено, что выбоина была глубиной свыше 17 сантиметров, почти два метра в длину и более метра в ширину. При том, что нормативно допускается просадка дорожного покрытия не более 5 сантиметров — такие ямки не мешают движению при разрешённой скорости. Автомобиль BMW в тот день не нарушил скоростной режим, но выбоина привела к значительному ущербу.

В общей сложности ДРСУ должно выплатить автовладельцу 330 тысяч рублей — ущерб за разбитый автомобиль и судебные издержки, сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Напомним, в декабре прокуратура через суд обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги в Академгородке.