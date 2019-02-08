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МЧС в видео сообщило подробности о пожаре в Краснозёрском районе Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

10.02.2019 14:41

Скриншот из видеозаписи

Глава семейства проснулся от сигнала пожарного извещателя и попытался вывести из дома жену и детей, но не сумел этого сделать. 

Сегодня, 10 февраля, в первом часу ночи в Новосибирской области произошёл пожар, унёсший жизни четверых детей и женщины. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области: «По предварительным данным, когда начался пожар, все спали. На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети (от года до пяти лет) не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющегося огня и сильного задымления». 

Кроме того, по данным пресс-службы МЧС, мужчина спал в одной комнате, а женщина и дети в других. Возможно именно поэтому он не смог их разбудить, чтобы спастись.

Всего на месте пожара было задействовано 27 человек и восемь единиц техники, включая автомобили оперативных групп экстренных служб.

 Напомним, сегодня ночью при пожаре погибли четыре ребенка и их мать.

Теги: пожар МЧС

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