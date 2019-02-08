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В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

Рубрика: общество

10.02.2019 13:14

Фото с сайта pixabay.com

Из-за проблем с температурой в палатах люди были вынуждены отправиться в другую больницу; скорая помощь остаётся работать в штатном режиме.

Из больницы Знаменского района Омской области пациентов эвакуировали в Тарскую ЦРБ. Это произошло из-за проблем, которые начались 4 февраля. В Тарском, Тевризском и Знаменском районах пришлось уменьшить подачу газа, с помощью которого отапливается больница. Это пришлось сделать, по заявлениям чиновников,  из-за аномальных холодов. Температура в здании больницы снизилась до +18 градусов.

«В больнице было слишком холодно для содержания пациентов, поэтому их нужно было перевести. В первую очередь перевезли всех тяжёлых пациентов: беременных женщин, детей и тех, кому нужна операция. Когда всё уладится, их вернут обратно», – сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения Омской области.

Также уточнили, что в больнице Знаменского района всё это время будет работать скорая помощь и приёмное отделение.

В группе «Инцидент Омск» в социальной сети «Вконтакте» подписчики высказывают своё мнение о произошедшем. Многие обвиняют в случившемся власти города.

«Опять газ виноват, чиновники разворовали всё, а газ у них виноват. Просто гениально!» – сказал один из читателей сообщества. 

Напомним, 4 февраля 2018 года в трёх районах Омской области отключили газ. 

Теги: отопление больницы газ

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