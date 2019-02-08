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Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Рубрика: проиcшествия

10.02.2019 15:05

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ МУЗЫКАНТА

Певец скончался на одном из концертов в Ижевске в клубе «Posh» из-за остановки сердца, но друзья не верят, что Кирилл умер своей смертью.

Друг известного певца и его коллега Андрей Разин заявил в эфире передачи «Выход в люди», что Децл умер не своей смертью – его могли отравить. 

По словам продюсера, Кирилл никогда не принимал наркотики. Коллеги Толмацкого также отмечают, что певец всегда хорошо себя чувствовал, энергично выступал на концертах, никогда не жаловался на здоровье. Концертный директор певца Павел Беленец признаётся в том, что сначала не поверил в произошедшее и подумал, что это шутка. Друзья и знакомые считают, что убийство заказали недоброжелатели. 

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля после концерта в Ижевске, предположительно, из-за остановки сердца. Сейчас следователи ведут проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. 

Напомним, рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске.

Теги: артист певец ижевск

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Лента новостей

Предложить новость

Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Вышла новая серия легендарного мультфильма о «Простоквашино»

сегодня 15:49 Культура 0 Коммент.

МЧС в видео сообщило подробности о пожаре в Краснозёрском районе Новосибирской области

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В iPhone исправили ошибки программы FaceTime

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

В омской больнице эвакуировали пациентов из-за холода

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске охранник кафе ограбил посетителя

сегодня 12:23 Хроника 0 Коммент.

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 10:05 Хроника 0 Коммент.

Эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские ушуисты сняли мотивирующий ролик

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Прощание с Михаилом Жигановым состоится 11 февраля

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Спасатели в Новосибирске извлекли из авто пострадавших в ДТП

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

В Кемерове задержан вор-«ловелас»

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области новый прокурор

вчера 10:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы поделились мнениями о разнице в возрасте между влюблёнными

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной

вчера 08:05 Недвижимость 0 Коммент.

Следком задержал директора «Хозяйственного управления» Новосибирской области

08.02.2019 Политика 0 Коммент.

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