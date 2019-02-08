Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ МУЗЫКАНТА

Певец скончался на одном из концертов в Ижевске в клубе «Posh» из-за остановки сердца, но друзья не верят, что Кирилл умер своей смертью.

Друг известного певца и его коллега Андрей Разин заявил в эфире передачи «Выход в люди», что Децл умер не своей смертью – его могли отравить.

По словам продюсера, Кирилл никогда не принимал наркотики. Коллеги Толмацкого также отмечают, что певец всегда хорошо себя чувствовал, энергично выступал на концертах, никогда не жаловался на здоровье. Концертный директор певца Павел Беленец признаётся в том, что сначала не поверил в произошедшее и подумал, что это шутка. Друзья и знакомые считают, что убийство заказали недоброжелатели.

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля после концерта в Ижевске, предположительно, из-за остановки сердца. Сейчас следователи ведут проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, рэпер Децл умер в гримерке после концерта в Ижевске.