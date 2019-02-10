Прокурор, метро и чёрное небо - Итоги недели Сиб.фм

фото с сайта pixabay.com

Уходящая неделя запомнится отставками и назначениями, режимом чёрного неба и застывшими водопадами из-за морозов, скандалом с барнаульской учительницей отказом Главгосэкспертизы на продление дзержинской линии метрополитена и миллиардами на ремонт дорог. О самом важном в сибирском регионе — в Итогах Сиб.фм.

Давай, до свидания

Понедельник, 4 февраля. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал заявление на увольнение начальника управления мэрии по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко. Он работал в мэрии Новосибирска с 2012 года. Через год перешёл в администрацию губернатора Новосибирской области. В 2014 году стал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска. С сентября 2014 года был назначен начальником управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Пошёл на повышение

Вторник, 5 февраля. В Кировском районе Новосибирска появился новый глава. Им стал Андрей Выходцев, который последние пять лет занимал должность первого заместителя главы. Глава города объяснил свой выбор тем, что Выходцев имеет большой опыт в решении вопросов родного для него Кировского района.

Морозы давят...

Среда, 6 февраля. В Новосибирске из-за аномальных морозов скапливались в воздухе вредные вещества, поэтому был введён так называемый режим «чёрного неба». Предприятиям было на сутки рекомендовано ограничить выбросы в атмосферу. Отметим, что из-за аномальных морозов в области застыли водопады.

… а страсти разгораются

В этот же день стало известно, что барнаульскую учительницу из-за фотографии в купальнике в соцсетях попросили написать заявление об увольнении. Причем скандал подняли родители учеников, посчитавшие такие снимки неуместными. Другие родители встали на защиту педагога, ведь Татьяна Кувшинникова по совместительству является членом федерации зимнего плавания. Фото, взбудоражившее сеть, было сделано во время акции, которую барнаульские моржи «Белые медведи» провели в поддержку зимней Универсиады.

Не по формату

Четверг, 7 февраля. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему Госглавэкспертиза не дала положительного заключения на продление дзержинской линии Новосибирского метрополитена. «Есть формат документации в электронном виде PDF. Документ разработан был в нём, а в нынешнее время требуют от нас другой формат, иначе не принимают. И все наши коллизии заключаются в том, что нам нужно приблизить этот формат к сегодняшним требованиям, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания, которые нам выдвигали проверяющие организации из Москвы, мы учли. Сегодня загружаем в очередной раз этот документ», – поделился мэр.

В память о героях

Пятница, 8 февраля. Восстановленный в Новосибирске Ил-2 станет героем фильма о войне. Самолёт, пролежавший 70 лет на дне озера Кривое в Мурманской области и восстановленный в Новосибирске компанией «Авиареставрация», станет героем фильма с рабочим названием «Лётчик». Фильм будет повествовать о военных действиях 1941 года, а снимут его в Новгородской области.

С новым прокурором

Суббота, 9 февраля. Новосибирская прокуратура, с ноября оставшаяся без руководителя, указом президента Владимира Путина обрела нового руководителя. Прокурором Новосибирской области на пятилетний срок назначен Яков Хорошев, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Алтайского края. Бывший руководитель Владимир Фалилеев оставил пост в связи с выходом на пенсию.

Трагический рассвет

Воскресенье, 10 февраля. Утро выходного дня потрясла трагическая новость: в Краснозёрском районе в пожаре погибли мама и четверо её ребятишек в возрасте от 1 года до 5 лет. Отец семейства пытался их спасти, но не сумел. Следователи проводят расследование произошедшего, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что сообщение о возгорании с пожарного извещателя не поступило дежурному.