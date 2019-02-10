Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

фото со страницы поискового отряда "Лиза Алерт" во "Вконтакте"

Волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" совместно с полицией разыскали девочку и вернули домой.

Виктория Зорина, пропавшая в селе Ояш Мошковского района, найдена живой и невредимой. Поисковый отряд "Лиза Алерт Новосибирск" разместил информацию, что девочка сегодня возвращена домой.

"Спасибо всем, кто участвовал в поиске, выезжал на автономные задачи, помогал с печатью ориентировок, делал репост ориентировок и распространял информацию в сети интернет. Отдельное спасибо за возможность тесного сотрудничества с оперативными сотрудниками отдела МВД России по Мошковскому району", — говорится в сообщении.

11-летняя школьница пропала 7 февраля. На ее поиски были брошены силы полиции и волонтёров. Ориентировку на девочку распечатывали даже в двух экземплярах: фото в зимней одежде, в которой девочка пропала, и традиционное фото внешности.

Напомним, в январе была найдена новосибирская девочка, которая уехала в Омск.