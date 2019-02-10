Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найдена

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Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного
Пропавшая 11-летняя девочка из Ояша найденаРубрика: общество
10.02.2019 16:50
фото со страницы поискового отряда "Лиза Алерт" во "Вконтакте"
Волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" совместно с полицией разыскали девочку и вернули домой.
Виктория Зорина, пропавшая в селе Ояш Мошковского района, найдена живой и невредимой. Поисковый отряд "Лиза Алерт Новосибирск" разместил информацию, что девочка сегодня возвращена домой.
"Спасибо всем, кто участвовал в поиске, выезжал на автономные задачи, помогал с печатью ориентировок, делал репост ориентировок и распространял информацию в сети интернет. Отдельное спасибо за возможность тесного сотрудничества с оперативными сотрудниками отдела МВД России по Мошковскому району", — говорится в сообщении.
11-летняя школьница пропала 7 февраля. На ее поиски были брошены силы полиции и волонтёров. Ориентировку на девочку распечатывали даже в двух экземплярах: фото в зимней одежде, в которой девочка пропала, и традиционное фото внешности.
Напомним, в январе была найдена новосибирская девочка, которая уехала в Омск.
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Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного
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