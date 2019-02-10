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Следком: сигнал о пожаре в доме многодетной семьи не поступил на пульт дежурного

Рубрика: проиcшествия

10.02.2019 19:23

фото пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели матери и четверых детей в Краснозёрском районе.

При расследовании трагического пожара в Краснозёрском районе Новосибирской области, следователи обнаружили новые факты, которые привели к трагедии. Выяснилось, что в ноябре 2018 года дом многодетной семьи был оснащён автономным пожарным извещателем по муниципальному контракту администрации сельсовета с Учебным центром федеральной противопожарной службы по Новосибирской области. Специалисты обязаны были обеспечить техническую исправность оборудования. Извещатель должен был не только разбудить семью, но и автоматически отправить сигнал о возгорании на пульт дежурного.

"Следствием было установлено, что сигнал о пожаре в доме, где погибли люди, на пульт дежурной службы не поступил. Следователем из материалов уголовного дела выделены материалы в отдельное производство для проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводится опрос свидетелей, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Выжить удалось отцу семейства, который выбрался из пожара. В живых остались также еще два ребёнка, которые в эту ночь гостили у бабушки.

Напомним, пожал в селе Полойка, в котором погибли мама и четыре малолетних ребёнка, произошёл в ночь на 10 февраля. 

Теги: пожар дети

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