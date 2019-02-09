В Барнауле мать обвинила незнакомца в похищении своего ребёнка

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В Барнауле мать обвинила незнакомца в похищении своего ребёнкаРубрика: общество
11.02.2019 09:03
фото с сайта freestocks.org
Увидев плачущего мальчика, мужчина предложил помощь, но мать отказалась и устроила ссору.
9 января в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о похищении ребёнка в Барнауле: якобы неизвестный мужчина предложил пойти мальчику вместе с ним, предложил деньги, но ребёнок отказался; тогда мужчина силой увёл его за собой.
Инцидент произошёл на улице Георгия Исакова у дома № 116а. После того, как вмешалась полиция, оказалось, что ребёнка никто и не пытался похитить.
«Заявление на мужчину написала мать ребёнка из-за возникшего между ними конфликта», — сообщили в краевом управлении МВД изданию «КП-Барнаул».
Полицейские выяснили, что мужчина, которого обвинили в преступлении, оказался обычным прохожим. Он пытался предложить помощь матери, потому что ребёнок сильно капризничал и просил игрушку. Мать ответила отказом, началась ссора. После этого женщина пошла в полицию и написала заявление.
Напомним, в Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ночь.
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Четыре человека получили обморожение конечностей за неделю в Искитиме
Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины
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