В Барнауле мать обвинила незнакомца в похищении своего ребёнка

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Увидев плачущего мальчика, мужчина предложил помощь, но мать отказалась и устроила ссору.

9 января в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о похищении ребёнка в Барнауле: якобы неизвестный мужчина предложил пойти мальчику вместе с ним, предложил деньги, но ребёнок отказался; тогда мужчина силой увёл его за собой.

Инцидент произошёл на улице Георгия Исакова у дома № 116а. После того, как вмешалась полиция, оказалось, что ребёнка никто и не пытался похитить.

«Заявление на мужчину написала мать ребёнка из-за возникшего между ними конфликта», — сообщили в краевом управлении МВД изданию «КП-Барнаул».

Полицейские выяснили, что мужчина, которого обвинили в преступлении, оказался обычным прохожим. Он пытался предложить помощь матери, потому что ребёнок сильно капризничал и просил игрушку. Мать ответила отказом, началась ссора. После этого женщина пошла в полицию и написала заявление.

Напомним, в Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ночь.